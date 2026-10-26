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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Η πρόταση για περίκλειστη πόλη Αμμοχώστου απορρίφθηκε αλλά δεν φεύγει από το τραπέζι

 26.10.2026 - 11:52
ΠτΔ: Η πρόταση για περίκλειστη πόλη Αμμοχώστου απορρίφθηκε αλλά δεν φεύγει από το τραπέζι

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου.

Καλωσορίζοντας τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι σημαντική η χρονική στιγμή της συνάντησης μας. Η πρόταση που υποβάλαμε για την περίκλειστη πόλη δεν είναι παλιά πρόταση, κτίζει σε προηγούμενες συζητήσεις που έγιναν.

Είναι λογικό να υπάρχουν στοιχεία που υπήρχαν σε προηγούμενες προτάσεις, αλλά δεν είναι η ίδια πρόταση με το 2005, κτίζει πάνω σε εκείνη την πρόταση, η οποία, να θυμίσω, είχε προχωρήσει πολύ και ήμασταν και κοντά στο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Η πρώτη αντίδραση ήταν να μελετηθεί, απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας συνάντησης, αλλά δεν φεύγει από το τραπέζι. Και είναι ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα και να δούμε πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε, να διαμορφώσουμε, να αλλάξουμε έτσι ώστε και με τη δική σας συμβολή να έχουμε θετικό αποτέλεσμα, γιατί θεωρώ ότι θα είναι εκείνο το στοιχείο που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να αποδείξουμε όλοι στην πράξη ότι εννοούμε ότι δουλεύουμε για λύση του Κυπριακού, δηλαδή τολμηρά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικά και τα οδοφράγματα, είμαστε έτοιμοι στο θέμα των οδοφραγμάτων, έχω υποβάλει (πρόταση) για νέα οδοφράγματα, για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, ελπίζω αύριο να ακούσω καλά νέα, αλλά όλοι μας θα δοκιμαστούμε σε τολμηρά ΜΟΕ που θα ανοίξουν και τον δρόμο για την επίλυση του Κυπριακού και ότι εννοούμε ότι θέλουμε τη λύση του Κυπριακού. Άρα, είναι πολύ σημαντική η συνάντηση μας σήμερα, και λόγω της αυριανής συνάντησης και λόγω της καθόδου της κας Ολγκίν. Έχει ήδη καθοριστεί μια κοινή συνάντηση των τριών μας, ελπίζω να καθοριστούν ακόμη περισσότερες, θα δούμε από τις πρώτες διμερείς επαφές που θα έχει, και για αυτό ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση μας από αυτό το θέμα.

Υπάρχει το θέμα της ανέγερσης (νέου Δημοτικού Μεγάρου), εμείς είμαστε σε ένα ποσό μέχρι στιγμής 700 χιλιάδων ευρώ που είναι ήδη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, είδα μια νέα μελέτη που υποβλήθηκε, θα συζητήσουμε. Υπάρχει ακόμη ένα θέμα που ήδη προωθήσαμε και αφορά τη διοίκηση και γραμματειακό προσωπικό.

Αλλά το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε είναι το θέμα της περίκλειστης πόλης, να δούμε αν υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες, έχω κάποια άλλα στοιχεία που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε». 

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