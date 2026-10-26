Είδε τον ΥΠΕΞ της Μολδαβίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Καλωσορίζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έφερε αποτελέσματα σε σχέση με το θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ, σημειώνοντας ότι βλέπουμε προσεγγίσεις από περισσότερα κράτη μέλη που προσεγγίζουν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του θέματος.

Πρόσθεσε ότι πέραν του ζητήματος της ενταξιακής πορείας της Μολδαβίας θα απασχολήσουν τη συνάντηση και οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μολδαβίας, επισημαίνοντας την κοινή πολιτική βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση τους.