LIVE: Στραμμένα στον ΔΗΣΥ τα βλέμματα - Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ), με τα ονόματα του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη να συγκεντρώνουν τα βλέμματα. Δείτε live τις εξελίξεις στο ThemaOnline

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