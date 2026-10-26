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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Στραμμένα στον ΔΗΣΥ τα βλέμματα - Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

 26.10.2026 - 11:09
LIVE: Στραμμένα στον ΔΗΣΥ τα βλέμματα - Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ), με τα ονόματα του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη να συγκεντρώνουν τα βλέμματα. Δείτε live τις εξελίξεις στο ThemaOnline 

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