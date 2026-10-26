Πεζοναύτης κατηγορείται ότι στραγγάλισε 39χρονη με καλώδιο τηλεφώνου σε ξενοδοχείο στην Ιαπωνία

«Η απαγγελία κατηγοριών έγινε την 25η Οκτωβρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Νάχα, πρωτεύουσας του νομού της Οκινάουα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες στον ύποπτο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο και ληστεία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 20χρονος πεζοναύτης φέρεται πως στις 3 Οκτωβρίου στραγγάλισε με καλώδιο τηλεφώνου μια 39χρονη από τη Νάχα σε ξενοδοχείο, διευκρίνισε η εφημερίδα Γιομιούρι Σίμπουν. Στον ύποπτο, που φέρεται να έκλεψε σακίδιο πλάτης που περιείχε το πορτοφόλι του θύματος και άλλα προσωπικά αντικείμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα, απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για ληστεία με τη χρήση βίας.

Ο στρατιωτικός αρνήθηκε τις κατηγορίες όταν συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια έκανε δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί κάποια εμπλοκή στο έγκλημα, ανέφερε η Γιομιούρι κι άλλα μέσα, επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Η υπόθεση αυτή, η οποία προκάλεσε οργή στον κόσμο στην Ιαπωνία και οδήγησε την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι να καταγγείλει ένα «εξαιρετικά βάναυσο και στυγερό έγκλημα», αναζωπυρώνει μια διαρκή πολεμική όσον αφορά τη σημαντική αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα.

Οι ΗΠΑ μετρούν περί τους 54.000 στρατιωτικούς που σταθμεύουν στην Ιαπωνία, κυρίως στην Οκινάουα. Εγκλήματα, κυρίως βιασμοί, επιθέσεις, εγκλήματα εγκατάλειψης θύματος και περιπτώσεις οδήγησης σε κατάσταση μέθης, στα οποία εμπλέκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί, προκαλούν για καιρό διαμαρτυρίες σε αυτήν τη νήσο στη νότια Ιαπωνία.

Πέρυσι, ιαπωνικό δικαστήριο καταδίκασε σε κάθειρξη επτά ετών Αμερικανό πεζοναύτη για τον στραγγαλισμό και την απόπειρα βιασμού μιας 20χρονης.

Μετά τον φόνο που διαπράχθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, απαγορεύθηκε για ένα 48ωρο η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στις αμερικανικές δυνάμεις που είναι παρούσες στον νομό της Οκινάουα, και τους επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι δήλωσε εξάλλου ότι το Τόκιο εξετάζει τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στην Ιαπωνία όταν βρίσκονται εκτός της βάσης τους.

Πηγή: protothema.gr