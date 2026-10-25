Διαδηλώσεις στην Αλβανία: Με πέτρες απαντούν οι φοιτητές στο κάλεσμα διαλόγου του Ράμα

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Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας, όταν οι πρώτοι διαδηλωτές φοιτητές έφτασαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού και αφού κατέστρεψαν τις ξύλινες καρέκλες, τους έβαλαν φωτιά και τις έκαψαν μαζί με τα χαρτια του διαλόγου.

Ευρηματικοί κάποιοι διαδηλωτές, επέλεξαν σήμερα να μεταμφιεστούν σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων.

Ωστόσο, πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Ράμα και την αντιπολίτευση πυροδότησαν οι σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές.

Ο Έντι Ράμα, αφού εμφανίστηκε βέβαιος ότι «θα σβήσει η φλόγα αυτής της αφύσικής καταστροφής», όπως χαρακτήρισε την κατάσταση στα Τίρανα, προχώρησε στην εξειδίκευση του νομικού πακέτου μέτρων, το οποίο επεξεργάστηκε η κυβέρνηση του, κατά της βίας και της αναρχίας.

Πρόστιμα και κατηγορίες

Μάλιστα επισήμανε πως κάθε προτεινόμενο μέτρο είναι σύμφωνο με το Αλβανικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ανάμεσα στα 6 μέτρα του πακέτου, είναι το υψηλό χρηματικό πρόστιμο σε όσους συμμετέχουν σε πράξεις βίας και καταστροφές, τροποποιήσεις του Νόμου περί συγκεντρώσεων, ηλεκτρονικό μητρώο για όσους εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα κατά του κράτους και της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και κυρώσεις σε βάρος εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα οργανώσουν ή θα συντονίσουν τη συμμετοχή μαθητών κάτω των 18 ετών σε συγκεντρώσεις αντίθετες με το συμφέρον των παιδιών.

Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό κόμμα χαρακτηρίζει το πακέτο Ράμα αντισυνταγματικό και την ανακοίνωσή του ως «κήρυξη δικτατορίας». Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Γκάζμεντ Μπάρντι, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος σε ανάρτηση του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αυτό που είδατε σήμερα είναι ο πραγματικός Έντι Ράμα, ένας κλέφτης δικτάτορας, έτοιμος να κάνει το μεγαλύτερο κακό στη χώρα για να διατηρήσει την έδρα του…. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει…»

Ο Σαλί Μπερίσα στη συνέχεια, δήλωσε, ότι το πακέτο που ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα δεν θα μπορέσει να σταματήσει τη διαμαρτυρία. Παράλληλα άσκησε κριτική για τη χρήση πλαστικών σφαιρών και ζήτησε ακόμη μια φορά από τον Ράμα να παραιτηθεί.

Πηγή: cnn.gr