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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ήξερες ότι τα σχολεία της Κύπρου μπορούν να παραχωρούνται σε ιδιώτες; Ποιος μπορεί να ζητήσει χώρο και με ποιους όρους;

 25.10.2026 - 07:07
Ήξερες ότι τα σχολεία της Κύπρου μπορούν να παραχωρούνται σε ιδιώτες; Ποιος μπορεί να ζητήσει χώρο και με ποιους όρους;

Το τελευταίο κουδούνι χτυπά, οι μαθητές επιστρέφουν στα σπίτια τους και οι σχολικές αίθουσες αδειάζουν. Όμως, για ορισμένα σχολεία, η ημέρα δεν τελειώνει εκεί. Οι χώροι τους μπορούν να φιλοξενήσουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις από τρίτους. Ποιος, όμως, αποφασίζει ποιος θα περάσει την πύλη του σχολείου και με ποιες προϋποθέσεις;

Για τους περισσότερους γονείς, το σχολείο είναι ο χώρος όπου το παιδί τους περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του. Είναι η τάξη του, η αυλή του, το μέρος όπου μαθαίνει, παίζει και δημιουργεί φιλίες.

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν όλοι είναι ότι σχολικά κτήρια και άλλοι χώροι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να παραχωρούνται σε ιδιώτες ή οργανισμούς.

Η παραχώρηση αυτή δεν είναι ανεξέλεγκτη. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, ενώ οι σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προβλέπουν και ελέγχους για φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν σχολικούς χώρους.

Δεν μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί ένα σχολείο χωρίς διαδικασία

Μια σχολική αίθουσα μπορεί να αξιοποιηθεί για μια εκπαιδευτική ή πολιτιστική δραστηριότητα. Ένας σχολικός χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Ωστόσο, η χρήση του δεν εξαρτάται απλώς από μια προφορική συνεννόηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, όταν υποβάλλεται αίτημα παραχώρησης σχολικού χώρου, η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να το εξετάσει και να διατυπώσει αιτιολογημένη θέση προς την οικεία Σχολική Εφορεία.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η ομαλή λειτουργία του σχολείου, οι ανάγκες των μαθητών και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται ο χώρος.

Προτεραιότητα έχουν οι ίδιες οι σχολικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που λειτουργούν μετά το πρωινό ωράριο. Με άλλα λόγια, η αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων από τρίτους δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Τα δύο πιστοποιητικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των σχετικών οδηγιών αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται όταν ο ενδιαφερόμενος για παραχώρηση σχολικού χώρου είναι φυσικό πρόσωπο.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζονται:

  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

  • Βεβαίωση ότι το πρόσωπο δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και σχετικά αδικήματα απεικόνισης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πρόκειται για προϋποθέσεις που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι σχολικοί χώροι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την παρουσία και τις δραστηριότητες παιδιών.

Η σχετική οδηγία διευκρινίζει την απαίτηση για φυσικά πρόσωπα. Δεν πρέπει, επομένως, να θεωρείται χωρίς περαιτέρω στοιχεία ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία ισχύει αυτομάτως για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε μια δραστηριότητα οργανισμού.

Ποιος αποφασίζει τελικά;

Η διεύθυνση του σχολείου έχει ρόλο στην αρχική εξέταση του αιτήματος, ενώ η Σχολική Εφορεία αναλαμβάνει τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Οι οδηγίες προβλέπουν συμφωνητικό με όρους και προϋποθέσεις, καθώς και την υποβολή του αιτήματος στο Υπουργείο Παιδείας για τελική έγκριση, όπου προβλέπεται και περαιτέρω διαδικασία.

Αυτό σημαίνει ότι η παραχώρηση ενός σχολικού χώρου δεν αποτελεί αποκλειστική απόφαση ενός προσώπου. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή κοινωφελή χαρακτήρα και εάν μπορεί να ωφελήσει το σχολείο και την κοινότητα.

Ποιος κρατά τα κλειδιά και ποιος ευθύνεται για ζημιές;

Υπάρχει ακόμη μια πρακτική λεπτομέρεια που ενδεχομένως να εκπλήξει αρκετούς γονείς. Η παλαιότερη εγκύκλιος, στην οποία παραπέμπουν οι σχετικές οδηγίες, προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για τα κλειδιά του σχολικού κτηρίου κατά την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με αυτή, ο διευθυντής εμπιστεύεται τα κλειδιά σε καθαρίστρια του σχολείου, η οποία αναλαμβάνει να ανοίξει και να κλείσει τις εισόδους και να τα επιστρέψει την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, ο φορέας που χρησιμοποιεί τον χώρο αναλαμβάνει τα σχετικά λειτουργικά έξοδα, όπως προβλέπεται στη διαδικασία, ενώ τυχόν ζημιές πρέπει να αποκαθίστανται με δική του ευθύνη.

Οι όροι αυτοί αποσκοπούν στο να διασφαλίζεται ότι η χρήση ενός σχολείου από τρίτους συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Το σχολείο παραμένει πρώτα απ' όλα χώρος των παιδιών

Η αξιοποίηση σχολικών εγκαταστάσεων από την κοινότητα μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Μπορεί να δώσει χώρο σε δημιουργικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που διαφορετικά δεν θα είχαν εύκολα στέγη.

Υπάρχει όμως μια βασική προϋπόθεση, να προστατεύεται η λειτουργία του σχολείου και να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες.

Για έναν γονιό, το σημαντικό δεν είναι μόνο τι συμβαίνει μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Είναι και να γνωρίζει ότι η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται με διαδικασίες, ελέγχους και σαφείς ευθύνες. Διότι το σχολείο μπορεί να ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία, αλλά οφείλει να παραμένει, πάνω απ' όλα, ένας χώρος που υπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών.

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