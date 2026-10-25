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Χειμωνάτικο σκηνικό: Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία και τσουχτερό κρύο - Πότε αλλάζει ο καιρός

 25.10.2026 - 07:29
Χειμωνάτικο σκηνικό: Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία και τσουχτερό κρύο - Πότε αλλάζει ο καιρός

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία αναμένεται αισθητή πτώση τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ωστόσο χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Τρίτη. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένεται να σημειώνονται κατά τόπους βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντές 

Τη Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. 

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι την Τετάρτη πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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