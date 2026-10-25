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ΔΙΕΘΝΗ

«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: Νέα επεισόδια με σχεδόν 1.000 προσαγωγές και δύο σοβαρά τραυματίες

 25.10.2026 - 07:36
«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: Νέα επεισόδια με σχεδόν 1.000 προσαγωγές και δύο σοβαρά τραυματίες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Παρίσι μετά το τέλος της μεγάλης διαδήλωσης του Σαββάτου (24/10), με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, δακρυγόνα και καταστροφές.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, με τις αρχές να ανακοινώνουν σχεδόν 1.000 προσαγωγές και δύο σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρά την ένταση, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ χαρακτήρισε επιτυχημένη την αστυνομική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι αποτράπηκαν επεισόδια μεγαλύτερης έκτασης. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση.

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Η διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, ωστόσο μετά την ολοκλήρωσή της ομάδες ατόμων παρέμειναν στην περιοχή και κινήθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας αντικείμενα.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ενώ οι συγκρούσεις διήρκεσαν περίπου 45 λεπτά.

 

 

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μαυροντυμένα άτομα έσπασαν τη βιτρίνα καταστήματος και πέταξαν κομμάτια μαρμάρου προς αστυνομικούς και τηλεοπτικά συνεργεία.

Οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους προς την Πορτ ντε Βανσέν, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

«Ήταν μια επιτυχία», δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Λοράν Νουνιέζ υποστήριξε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις διατήρησαν τον έλεγχο της κατάστασης και απέτρεψαν την επανάληψη των εκτεταμένων καταστροφών του προηγούμενου Σαββατοκύριακου

«Ήταν μια επιτυχία», δήλωσε, σημειώνοντας ότι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν κεντρικά σημεία των πόλεων.

Οι προσαγωγές έφτασαν σχεδόν τις 1.000 σε πανεθνικό επίπεδο, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινό απολογισμό 

Σοβαροί τραυματισμοί και επεισόδια σε άλλες πόλεις

Η ένταση δεν περιορίστηκε στο Παρίσι. Στην Τουλούζη και στο Κλερμόν-Φεράν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε διαφορετικά περιστατικά. Ο ένας έχασε δάχτυλα του χεριού του, ενώ ο δεύτερος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Στη Νίκαια και τη Λιλ καταγράφηκαν συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων, γεγονός που ο Νουνιέζ χαρακτήρισε ανησυχητικό.

Επεισόδια και λεηλασίες σημειώθηκαν επίσης στη Μασσαλία, στη Λυών και στη Γκρενόμπλ. Στη Λυών, σύμφωνα με την τοπική αστυνομική διεύθυνση, καταγράφηκαν 36 προσαγωγές και 22 τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων 18 αστυνομικών.

Σε άλλες περιοχές πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις παρά τις απαγορεύσεις των αρχών, ενώ στην Ορλεάνη χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντιφασιστική κινητοποίηση με αφορμή συνέδριο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης. 

Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί – Νέα κινητοποίηση στις 5 Νοεμβρίου

Για την ασφάλεια των συγκεντρώσεων είχαν κινητοποιηθεί περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στο Παρίσι εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα γύρω από κυβερνητικά κτίρια, ενώ οι αρχές τροποποίησαν τη διαδρομή της μεγάλης πορείας για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ενώ οι διοργανωτές υπολογίζουν τη συμμετοχή σε 800.000.

Παρά τα επεισόδια, τα συνδικάτα δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Η CGT έχει ανακοινώσει νέα ημέρα απεργίας και διαδηλώσεων για τις 5 Νοεμβρίου, με αιτήματα την προστασία της αγοραστικής δύναμης και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Πηγή: cnn.gr

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