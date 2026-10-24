Υπ. Μεταφορών για Μαρίνα Λάρνακας: «Καταλήξαμε σε συγκεκριμένη λύση» - Τι προϋποθέτει

Η λύση αυτή προϋποθέτει την τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Κράτους και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, χωρίς να απαιτείται η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, αναφέρει, σημειώνοντας ότι για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Διερωτάται δε ποιον σκοπό πραγματικά εξυπηρετούν δημόσιες τοποθετήσεις που παραγνωρίζουν τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει και παρουσιάζουν μια εικόνα διαφορετική από την πραγματικότητα.

Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών στις 22 Οκτωβρίου 2026, η Υπουργός αναφέρει ότι κρίνει «αναγκαίο» να προβεί σε ορισμένες διευκρινίσεις, «προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα και να αποφευχθεί η δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων».

«Η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση της ανάπτυξης της μαρίνας Λάρνακας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου παραμένει σαφής και αμετάβλητη», αναφέρει η Υπουργός σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, την οποία επαναβεβαίωσε και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, αναφέρει, τόσο η ίδια όσο και ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου «επιβεβαιώσαμε ότι τα προγραμματισμένα έργα προχωρούν στη βάση του οδικού χάρτη που παρουσίασε η Αρχή στα τέλη Ιουνίου 2026». Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το έργο του Yacht Club, η υλοποίηση του οποίου ανεστάλη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος, κατόπιν εισήγησης του, είχε αναλάβει την ωρίμανση του έργου, σημειώνει η Υπουργός.

Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση της μαρίνας, αναφέρει ότι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία έλαβε στις 9 Οκτωβρίου 2026, «κατέδειξε την ύπαρξη συγκεκριμένου νομικού κωλύματος, το οποίο, υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν επιτρέπει την απευθείας μεταβίβαση, εκμίσθωση ή παραχώρησή της στην Αρχή Λιμένων Κύπρου».

«Από την πρώτη στιγμή, η προσέγγισή μας ήταν ξεκάθαρη: να εξευρεθεί η νομικά ενδεδειγμένη λύση που θα επιτρέψει την υλοποίηση της κυβερνητικής απόφασης σύμφωνα με τον προγραμματισμό», προσθέτει.

Ήδη από τις 13 Οκτωβρίου 2026, συνεχίζει, κατά τη συνάντησή της με τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ενημέρωσε για την ύπαρξη του νομικού κωλύματος, επισημαίνοντας ότι θα επανέλθει με συγκεκριμένη λύση μετά από την προγραμματισμένη συνάντησή της με τη Νομική Υπηρεσία για την εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η συνάντηση αυτή είχε ήδη οριστεί για την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή την επομένη της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, σημειώνει η Υπουργός. «Συνεπώς, ήταν απολύτως εύλογο η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, να περιοριστεί στο περιεχόμενο της υφιστάμενης νομικής γνωμάτευσης, καθώς οι εναλλακτικές λύσεις δεν είχαν ακόμη συζητηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο», αναφέρει.

Η κ. Τσολάκη σημειώνει ότι, κατά τη χθεσινή, «πολύωρη» συνάντησή της με τις αρμόδιες λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, «εξετάστηκαν διεξοδικά όλες οι εναλλακτικές νομικές επιλογές και καταλήξαμε σε συγκεκριμένη λύση, η οποία διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας και περιορίζει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης».

Η λύση αυτή προϋποθέτει την τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Κράτους και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, χωρίς να απαιτείται η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, αναφέρει, σημειώνοντας ότι για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρει ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων εξέφρασε τη συμφωνία του με την προτεινόμενη λύση.

«Υπό το φως αυτών των δεδομένων, προκαλεί εύλογη απορία ποιον σκοπό πραγματικά εξυπηρετούν δημόσιες τοποθετήσεις που παραγνωρίζουν τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει και παρουσιάζουν μια εικόνα διαφορετική από την πραγματικότητα», αναφέρει η Υπουργός. «Διερωτώμαι κατά πόσον τέτοιες τοποθετήσεις συμβάλλουν στην επίλυση των εκκρεμοτήτων και στην πρόοδο του έργου ή εάν τελικά εξυπηρετούν τη δημιουργία εντυπώσεων και τη συντήρηση μιας αχρείαστης δημόσιας αντιπαράθεσης», σημειώνει.

«Για εμάς, ως Κυβέρνηση, η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: η υλοποίηση των αποφάσεων, η πρόοδος των έργων και η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών. Η δημιουργία εντυπώσεων δεν αποτελεί μέρος της δικής μας προσέγγισης», προσθέτει.

Η Κυβέρνηση προχωρεί με σταθερό προσανατολισμό, συγκεκριμένο σχεδιασμό και πλήρη σεβασμό στις θεσμικές και νομικές διαδικασίες, αναφέρει, καταλήγοντας ότι, η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και ουσιαστική προοπτική για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της πόλης.