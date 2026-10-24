Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑλβανία: Μπαραζ μολότοφ, δακρυγόνων και πετροπόλεμος στα Τίρανα
ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Μπαραζ μολότοφ, δακρυγόνων και πετροπόλεμος στα Τίρανα

 24.10.2026 - 19:20
Αλβανία: Μπαραζ μολότοφ, δακρυγόνων και πετροπόλεμος στα Τίρανα

Βίαια επεισόδια καταγράφηκαν το Σάββατο στα Τίρανα. Ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, όπου φοιτητές πραγματοποιούν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας δημιουργώντας μια χαοτική κατάσταση σε κεντρικούς δρόμους και στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο κτίριο και σε παράθυρα του Υπουργείου Παιδείας και τότε, η αστυνομία αντέδρασε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα.

Στην συνέχεια, αψηφώντας το νερό και τα δακρυγόνα, έβαλαν φωτιά σε κάδους τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως οδόφραγμα, ενώ ομάδα νεαρών με κουκούλες πέταγαν πέτρες και εναντίον των ανδρών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, οι οποίοι ύψωναν τις ασπίδες για να προστατευτούν από τον συνεχή πετροβολισμό.

Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Ράμα παραιτήσου».

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, αλλά και προς την κεντρική πλατεία Τιράνων Σκεντέρ Μπέη, όπου μία άλλη ομάδα εκτόξευε μολότοφ και πέτρες εναντίον των πάνοπλων αστυνομικών και των οχημάτων ρίψης νερού υπό πίεση.

Τα επεισόδια, καθώς η αστυνομία καταδίωκε τους φοιτητές, έχουν μεταφερθεί κοντά στο κέντρο. Στους δρόμους των Τιράνων βρίσκονταν και εκατονταδες πολίτες που από το πρωί συμμετείχαν στα συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών και του Δημοκρατικού Κόμματος και χειροκροτούσαν τους φοιτητές,

Μια ομάδα μασκοφόρων, έπειτα από μπαράζ μολότοφ κατάφερε να φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού όπου εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία, η οποία παρέταξε τα υπηρεσιακα αυτοκίνητα να τους εμποδίσει, ενώ έγιναν και ρίψεις δακρυγόνων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίθεση στην Ιορδανία: Συγκλονίζει επιζών - «Έστρεψε το περίστροφο προς το μέρος μου και άρχισε να πυροβολεί» - Στους 9 οι νεκροί
Βόμβα σε κατάστημα στη Λεμεσό: Μεγαλώνει ο χορός των συλλήψεων - Μαρτυρία έκαψε 20χρονο
Στο πλευρό της Ιορδανίας η Κύπρος – Συλλυπητήρια ΠτΔ στον Αμπντάλα Β΄ για την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία
Αλλάζει επιτέλους ο καιρός: Ετοιμαστείτε γιατί έρχονται κρύες νύχτες – Πού θα δούμε καταιγίδες
Στο πλευρό της Ιορδανίας η Κύπρος – Συλλυπητήρια ΠτΔ στον Αμπντάλα Β΄ για την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία
Απίστευτες καταγγελίες για παράνομα πάρτι με ενέσιμα μπότοξ στην Κύπρο – Στο νοσοκομείο νεαρή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Μεταφορών για Μαρίνα Λάρνακας: «Καταλήξαμε σε συγκεκριμένη λύση» - Τι προϋποθέτει

 24.10.2026 - 19:10
Επόμενο άρθρο

Νέος γύρος διαδηλώσεων στις Βρυξέλλες: Συγκρούσεις σε κινητοποίηση για το εκπαιδευτικό σύστημα

 24.10.2026 - 19:35
Νέα κινητικότητα για το GSI στην Ανατολική Μεσόγειο – Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες

Νέα κινητικότητα για το GSI στην Ανατολική Μεσόγειο – Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η διαδικασία επανέναρξης των ερευνών για την πόντιση καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό σκάφος «Αμπέιγ Μαρανγκό» (Abeille Marengo) απέπλευσε από το λιμάνι της Νάπολης με προορισμό το Ηράκλειο, όπου αναμένεται να φτάσει την Τρίτη 27/10.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κινητικότητα για το GSI στην Ανατολική Μεσόγειο – Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες

Νέα κινητικότητα για το GSI στην Ανατολική Μεσόγειο – Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες

  •  24.10.2026 - 09:41
Στο πλευρό της Ιορδανίας η Κύπρος – Συλλυπητήρια ΠτΔ στον Αμπντάλα Β΄ για την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Στο πλευρό της Ιορδανίας η Κύπρος – Συλλυπητήρια ΠτΔ στον Αμπντάλα Β΄ για την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

  •  24.10.2026 - 16:46
LIVE εικόνα: Ο κακός χαμός στη Γαλλία - Σε κλοιό διαδηλώσεων η χώρα - Συγκρούσεις και δακρυγόνα στη Λυών, σε εξέλιξη η πορεία στο Παρίσι

LIVE εικόνα: Ο κακός χαμός στη Γαλλία - Σε κλοιό διαδηλώσεων η χώρα - Συγκρούσεις και δακρυγόνα στη Λυών, σε εξέλιξη η πορεία στο Παρίσι

  •  24.10.2026 - 15:33
Καταγγελίες για κακοποίηση ανήλικου παιδιού στην Πάφο – Η θέση της Αστυνομίας για μη ανταπόκριση - Τι διαπιστώθηκε μετά τη διερεύνηση

Καταγγελίες για κακοποίηση ανήλικου παιδιού στην Πάφο – Η θέση της Αστυνομίας για μη ανταπόκριση - Τι διαπιστώθηκε μετά τη διερεύνηση

  •  24.10.2026 - 14:41
Απίστευτες καταγγελίες για παράνομα πάρτι με ενέσιμα μπότοξ στην Κύπρο – Στο νοσοκομείο νεαρή

Απίστευτες καταγγελίες για παράνομα πάρτι με ενέσιμα μπότοξ στην Κύπρο – Στο νοσοκομείο νεαρή

  •  24.10.2026 - 16:41
Υπ. Μεταφορών για Μαρίνα Λάρνακας: «Καταλήξαμε σε συγκεκριμένη λύση» - Τι προϋποθέτει

Υπ. Μεταφορών για Μαρίνα Λάρνακας: «Καταλήξαμε σε συγκεκριμένη λύση» - Τι προϋποθέτει

  •  24.10.2026 - 19:10
Βόμβα σε κατάστημα στη Λεμεσό: Μεγαλώνει ο χορός των συλλήψεων - Μαρτυρία έκαψε 20χρονο

Βόμβα σε κατάστημα στη Λεμεσό: Μεγαλώνει ο χορός των συλλήψεων - Μαρτυρία έκαψε 20χρονο

  •  24.10.2026 - 17:23
Σπάνιο στιγμιότυπο μιας άλλης εποχής - Αναγνωρίζετε την τοποθεσία; - Δείτε τη φωτογραφία

Σπάνιο στιγμιότυπο μιας άλλης εποχής - Αναγνωρίζετε την τοποθεσία; - Δείτε τη φωτογραφία

  •  24.10.2026 - 14:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα