Αλβανία: Μπαραζ μολότοφ, δακρυγόνων και πετροπόλεμος στα Τίρανα

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο κτίριο και σε παράθυρα του Υπουργείου Παιδείας και τότε, η αστυνομία αντέδρασε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα.

Στην συνέχεια, αψηφώντας το νερό και τα δακρυγόνα, έβαλαν φωτιά σε κάδους τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως οδόφραγμα, ενώ ομάδα νεαρών με κουκούλες πέταγαν πέτρες και εναντίον των ανδρών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, οι οποίοι ύψωναν τις ασπίδες για να προστατευτούν από τον συνεχή πετροβολισμό.

Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Ράμα παραιτήσου».

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, αλλά και προς την κεντρική πλατεία Τιράνων Σκεντέρ Μπέη, όπου μία άλλη ομάδα εκτόξευε μολότοφ και πέτρες εναντίον των πάνοπλων αστυνομικών και των οχημάτων ρίψης νερού υπό πίεση.

Τα επεισόδια, καθώς η αστυνομία καταδίωκε τους φοιτητές, έχουν μεταφερθεί κοντά στο κέντρο. Στους δρόμους των Τιράνων βρίσκονταν και εκατονταδες πολίτες που από το πρωί συμμετείχαν στα συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών και του Δημοκρατικού Κόμματος και χειροκροτούσαν τους φοιτητές,

Μια ομάδα μασκοφόρων, έπειτα από μπαράζ μολότοφ κατάφερε να φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού όπου εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία, η οποία παρέταξε τα υπηρεσιακα αυτοκίνητα να τους εμποδίσει, ενώ έγιναν και ρίψεις δακρυγόνων.