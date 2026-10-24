Νέος γύρος διαδηλώσεων στις Βρυξέλλες: Συγκρούσεις σε κινητοποίηση για το εκπαιδευτικό σύστημα

Η βελγική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού σήμερα, εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν αφού εκατοντάδες, κυρίως νεαρής ηλικίας διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερους πόρους για την παιδεία και κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολική βία.

‼️🇪🇺 Protests have now spread to the EU capital. Massive protests have broken out in Brussels. Ursula has reportedly fled to a safer location. https://t.co/wNKaTc2RMA — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) October 24, 2026

Οι ταραχές αυτές πάντως ήταν πολύ μικρότερης έκτασης σε σύγκριση με εκείνες που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Βέλγιο και στη γειτονική Γαλλία.

Σε ένα επεισόδιο στις Βρυξέλλες, διαδηλωτές έτρεχαν και έπεσαν στο έδαφος ενώ οι αστυνομικοί τους καταδίωκαν και κάποιοι από αυτούς κλότσησαν έναν διαδηλωτή, είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους στοίβαξαν πινακίδες σήμανσης και άλλα αντικείμενα σε έναν σωρό από ενοικιαζόμενα ποδήλατα και πατίνια και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Σε άλλο επεισόδιο, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει μια ομάδα διαδηλωτών.

Πηγή: cnn.gr