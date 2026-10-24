Βόμβα σε κατάστημα στη Λεμεσό: Μεγαλώνει ο χορός των συλλήψεων - Μαρτυρία έκαψε 20χρονο

Ο 20χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της Αστυνομίας, στη βάση δικαστικού εντάλματος, το οποίο εξασφαλίστηκε έπειτα από μαρτυρία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό αυτοσχέδιας βόμβας έξω από την είσοδο καταστήματος στη Λεμεσό, τα ξημερώματα στις 30ής Σεπτεμβρίου 2026. Η βόμβα εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε από πολίτη.

Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ η αυτοσχέδια βόμβα, η οποία είχε πυροδοτηθεί αλλά δεν εξερράγη, εξουδετερώθηκε με ασφάλεια από πυροτεχνουργό της Αστυνομίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 4 Οκτωβρίου 2026 άλλα τρία πρόσωπα, ηλικίας 20, 22 και 28 ετών, τα οποία τέθηκαν την ίδια μέρα υπό οκταήμερη κράτηση με δικαστικό διάταγμα.

Στις 12 Οκτωβρίου 2026, η υπόθεση καταχωρίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, με κατηγορούμενο τον 22χρονο εκ των τριών συλληφθέντων, ενώ οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.