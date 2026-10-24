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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βόμβα σε κατάστημα στη Λεμεσό: Μεγαλώνει ο χορός των συλλήψεων - Μαρτυρία έκαψε 20χρονο

 24.10.2026 - 17:23
Βόμβα σε κατάστημα στη Λεμεσό: Μεγαλώνει ο χορός των συλλήψεων - Μαρτυρία έκαψε 20χρονο

Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκε σήμερα άντρας ηλικίας 20 ετών, μετά την έκδοση σχετικού διατάγματος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, η οποία διαπράχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στη Λεμεσό.

Ο 20χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της Αστυνομίας, στη βάση δικαστικού εντάλματος, το οποίο εξασφαλίστηκε έπειτα από μαρτυρία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό αυτοσχέδιας βόμβας έξω από την είσοδο καταστήματος στη Λεμεσό, τα ξημερώματα στις 30ής Σεπτεμβρίου 2026. Η βόμβα εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε από πολίτη.

Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ η αυτοσχέδια βόμβα, η οποία είχε πυροδοτηθεί αλλά δεν εξερράγη, εξουδετερώθηκε με ασφάλεια από πυροτεχνουργό της Αστυνομίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 4 Οκτωβρίου 2026 άλλα τρία πρόσωπα, ηλικίας 20, 22 και 28 ετών, τα οποία τέθηκαν την ίδια μέρα υπό οκταήμερη κράτηση με δικαστικό διάταγμα.

Στις 12 Οκτωβρίου 2026, η υπόθεση καταχωρίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, με κατηγορούμενο τον 22χρονο εκ των τριών συλληφθέντων, ενώ οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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