Μυρίζει «μπαρούτι» στην Ευρώπη: Δακρυγόνα στη Γαλλία, φωτιές στην Αλβανία - Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ισπανία

Με κεντρικά αιτήματα το κόστος ζωής, την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος αλλα και καταγγελίες για «αντιδημοκρατική εκτροπή» σε Παρίσι και Τίρανα, η νεολαία στη Γηραιά Ήπειρο βγαίνει για ακόμη μία φορά στους δρόμους οργισμένη για ένα δυσοίωνο μέλλον

Στα Τίρανα διαδηλωτές καίνε τις καρέκλες που έβγαλε έξω από το πρωθυπουργικό του γραφείο ο Έντι Ράμα, ως πρόσκληση διαλόγου και στήνουν οδοφράγματα.

Φοιτητές και φοιτήτριες «πλημμύρισαν» το χώρο έξω από το υπουργείο Παιδείας καίγοντας κάδους. Έβαλαν φωτιά σε κάδους, με την Αστυνομία να απαντά με χημικά.

Protesters in Albania burn a banner featuring PM Edi Rama and former Serbian President Aleksandar Vučić. The banner read "This is a traitors' deal," referring to their attempt to stay in power at all costs. A nationwide protest is expected today at 14:00 in Tirana. #Day146 🦩 https://t.co/NLXG181hjS — Tirana Report (@Tirana_Report) October 24, 2026

Το σκηνικό είναι πολεμικό. Τα Τίρανα έχουν μετατραπεί σε «αστακό», με τις αστυνομικές δυνάμεις να περιπολούν ακόμη και από τις ταράτσες. Μετά τα πρώτα δακρυγόνα, η αστυνομία έδιωξε με αύρες το πλήθος.

Μπλόκα στηθεί και στην εθνική οδό που συνδέει τα Τίρανα με τον βορρά και τη συνοριακή διάβαση προς τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι θα μετακινηθούν προς τα Τίρανα πολλοί Αλβανοί όπου ζουν εκεί για να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες των φοιτητών.

Οι έλεγχοι σε όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται είναι εκτεταμένοι, το ίδιο όμως συμβαίνει και σε άλλες εθνικές οδούς της Αλβανίας καθώς πολίτες από την περιοχή της Αυλώνας κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλί Μπερίσα καίνε τα καθίσματα διαλόγου που τοποθέτησε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έξω από το γραφείο του στα Τίρανα, ως απάντηση στην πρόσκληση που τους απηύθυνε.

Στη Γαλλία οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 135 προσαγωγές έως σήμερα το μεσημέρι. Πάνω από 35.000 άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται από νωρίς με το πλήθος που βγαίνει στους δρόμους να μεγαλώνει διαρκώς.

«Ένα μεγάλο μέρος αυτών των προσαγωγών συνδέεται με τους ελέγχους στις μετακινήσεις των διαδηλωτών και τον εντοπισμό αντικειμένων που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα» υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κατακλύσει κάθε γωνία των γαλλικών πόλεων. Πρόκειται για κινητοποίηση κατά 20% μεγαλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα

Υπό τον φόβο ταραχών, σε αρκετές περιοχές έχουν απαγορευτεί όλες οι διαδηλώσεις.

Στη Λυών η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει μία συγκέντρωση που είχε πλησιάσει το πανεπιστήμιο Lyon 3, στα όρια της ζώνης εντός της οποίας απαγορευόταν κάθε συγκέντρωση ατόμων. Ο αέρας ήταν αποπνικτικός. Η πορεία χωρίστηκε στα δύο. Οι διαδηλωτές δεν υποχώρησαν. «Το κίνημα δεν χάνει την ορμή του» αναφέρει στη Le Monde ο βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ούγκο Μπερναλίτσις.

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι εξίσου σημαντικό με το δικαίωμα ψήφου» λένε διαδηλωτές από το Παρίσι σύμφωνα με τη Le Monde.

Το μήνυμα των σημερινών διαδηλώσεων δεν αφορά μόνο διεκδικήσεις για την Παιδεία και αντιδράσεις στην ακρίβεια. Οι συγκεντρώσεις έχουν και μήνυμα αντιφασιστικό, ενάντια στην άνοδο της ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν.

«Ψωμί, στέγη, ελευθερία» ζητούν Ισπανοί διαδηλωτές - Στους δρόμους για τις συντάξεις

Το κέντρο της Μαδρίτης κατέκλυσαν το μεσημέρι (24/10) χιλιάδες διαδηλωτές για να διαμαρτυρηθούν κατά της μερικής ιδιωτικοποίησης του συστήματος συντάξεων.

«Εγγυημένες συντάξεις», «να τις προστατεύσουμε», ήταν μεταξύ των συνθημάτων που έγραφαν τα πλακάτ στα χέρια ορισμένων από τους 25.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με έναν αριθμό που ανέφερε η περιφέρεια της Μαδρίτης στο AFP.

«Οι συντάξεις πρέπει να μείνουν ανέγγιχτες», υποστήριξε η Πιλάρ, μια 64χρονη που βρίσκεται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, η οποία δεν θέλησε να πει το επίθετό της, καταγγέλλοντας «την τάση όλα να ιδιωτικοποιούνται».

Η ίδια διατύπωσε την ικανοποίησή της βλέποντας πως «το ζήτημα της στέγασης προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση» τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως μεταξύ των νέων, οι οποίοι «έχουν αφυπνιστεί», όπως τόνισε, προτού απευθύνει έκκληση για «υπεράσπιση όλων των δημόσιων υπηρεσιών», όπως «η εκπαίδευση και η υγεία».

Πηγή: cnn.gr