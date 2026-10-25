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ΔΙΕΘΝΗ

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σε αυτό το πασίγνωστο αεροδρόμιο - Ποιος ο λόγος

 25.10.2026 - 14:52
Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σε αυτό το πασίγνωστο αεροδρόμιο - Ποιος ο λόγος

Το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ, ένας από τους κυριότερους ευρωπαϊκούς κόμβους, ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Boelo.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) καταμέτρησε 90 πτήσεις που ακυρώθηκαν σήμερα στη σελίδα των αναχωρήσεων στον ιστότοπο του αεροδρομίου, κυρίως προς ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι, η Ρώμη και το Δουβλίνο.

Επιπλέον, δεκάδες πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν ή κατέγραψαν καθυστερήσεις.

«Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, λιγότερες πτήσεις αναμένεται να απογειωθούν και να προσγειωθούν σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου», ανέφερε το αεροδρόμιο.

Δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των πτήσεων που θα επηρεαστούν και προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του AFP για περαιτέρω πληροφορίες.

Πηγή: protothema.gr

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