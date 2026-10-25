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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα όρια τους οι κάτοικοι στην Σιά για το λατομείο: «Δεν θα δεχθούμε καμία επέκταση, ζητούμε να μπει όριο»

 25.10.2026 - 14:36
Στα όρια τους οι κάτοικοι στην Σιά για το λατομείο: «Δεν θα δεχθούμε καμία επέκταση, ζητούμε να μπει όριο»

Δεν θα δεχθούμε καμία επέκταση, ζητούμε να μπει όριο στη λατόμευση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Σιάς, Μελίνα Γεωργίου, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή κατά της επέκτασης του λατομείου στην κοινότητα.

Όπως ανέφερε η κ. Γεωργίου, η κοινότητα ζητεί τη διαμόρφωση και παρουσίαση ενός δεσμευτικού προγράμματος σταδιακής ολοκλήρωσης της λατόμευσης. Πρόσθεσε ότι θα διευθετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί να επισκεφθεί την περιοχή και να συζητήσει το θέμα.

Για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, σημείωσε ότι «ήταν ειρηνική και αγκαλιάστηκε από σύσσωμη την κοινότητα και το Κοινοτικό Συμβούλιο».

«Η εκδήλωση διαμαρτυρίας έγινε για να ακουστεί η φωνή του κόσμου γιατί ο κόσμος δεν έχει άλλη ανοχή πλέον. Πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει άλλη ανοχή, δεν θα δεχθούμε καμία επέκταση», ανέφερε.  

Σημείωσε ότι «είναι το μοναδικό λατομείο που είναι ορατό από ολόκληρη την κοινότητα», προσθέτοντας ότι οι εργασίες λατόμευσης γίνονται πλέον σε σημεία που είναι πλήρως ορατά από το χωριό.

«Τη δεδομένη στιγμή παραβιάζονται συμφωνίες που είχαν προηγηθεί, οι οποίες όριζαν ότι η λατόμευση θα γινόταν σε συμφωνημένα όρια. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια παραβίαση αυτή της συμφωνίας», ανέφερε η κ. Γεωργίου.

«Εμείς ζητούμε τη διαμόρφωση και την παρουσίαση ενός δεσμευτικού προγράμματος σταδιακής ολοκλήρωσης της λατόμευσης», είπε τονίζοντας ότι «είναι κόκκινη γραμμή και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δείξει καμία ανοχή».

«Το βουνό Ξυλιάς είναι η ταυτότητα της κοινότητα μας. Όταν λατομευτεί ολόκληρο το βουνό, θα χάσει την ταυτότητα της η Σιά. Με βάση τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την επέκταση των υφιστάμενων λατομείων, δεν θα μπει ποτέ όριο για το βουνό μας», ανέφερε. «Εμείς ζητούμε να μπει ένα όριο στη λατόμευση», κατέληξε.

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