Ν. Ιωαννίδης: «Η διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων παραμένει ανοικτό χρέος της Πολιτείας»

Προσέθεσε ότι κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, και ότι προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται για να μετατραπεί η διπλωματική κινητικότητα σε ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, οι Τρούλλοι έδωσαν δυναμικά το «παρών» κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959, με νέους του χωριού να εντάσσονται στην ΕΟΚΑ, την ΠΕΚΑ και την ΑΝΕ, ενώ πίσω από τους αγωνιστές βρισκόταν μια ολόκληρη κοινότητα που υποστήριζε τον Αγώνα.

«Το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε νέες πληγές. Το πραξικόπημα κατά της Δημοκρατίας και η παράνομη τουρκική εισβολή που ακολούθησε σημάδεψαν ανεξίτηλα την πατρίδα μας. Οι Τρούλλοι κατέβαλαν και πάλι βαρύ τίμημα», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι στα τέλη Αυγούστου του 1974, Τούρκοι εισήλθαν στους Τρούλλους, λεηλάτησαν την κοινότητα και συνέλαβαν κατοίκους που είχαν παραμείνει εκεί, έξι άνθρωποι, ηλικίας τότε μεταξύ 50 και 70 ετών, χάθηκαν, με τα οστά τους να εντοπίζονται εντοπίστηκαν το 2012 σε πηγάδι κοντά στο Άρσος και να ακολουθεί η ταυτοποίησή τους, ενώ οι Κώστας Γαβριήλ και Ανδρέας Μιχαήλ παραμένουν αγνοούμενοι.

«Η διακρίβωση της τύχης των ανθρώπων σας παραμένει ανοικτό χρέος της Πολιτείας. Αναγνωρίζουμε το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και όλων όσοι συμβάλλουν στον εντοπισμό, την εκταφή, την επιστημονική ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων στις οικογένειες. Πρόκειται για έργο που υπηρετεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφορά στον πόνο των οικογενειών», σημείωσε στη συνέχεια.

Συμπλήρωσε ότι η Τουρκία οφείλει να συνεργαστεί ουσιαστικά, να δώσει πρόσβαση στα αρχεία του κατοχικού στρατού και να παράσχει στοιχεία για τόπους ταφής και μετακινήσεις λειψάνων. «Η αναζήτηση δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί. Η πάροδος του χρόνου δεν εξαλείφει το καθήκον, καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την εκπλήρωσή του. Οι οικογένειες δικαιούνται τεκμηριωμένες απαντήσεις για την τύχη των ανθρώπων τους και για τα εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν από τον τουρκικό στρατό», τόνισε.

«Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, επαναβεβαιώνω ότι κορυφαία προτεραιότητά μας παραμένει η απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή. Επιδιώκουμε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Στόχος μας είναι ένα κυρίαρχο κράτος σε ολόκληρη την επικράτειά του, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και εποίκους, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. Δεν αποδεχόμαστε την κατοχή ως κανονικότητα, καθώς η πάροδος του χρόνου δεν νομιμοποιεί την παρανομία», είπε στη συνέχεια ο Υφυπουργός.

Προσέθεσε ότι αυτή την περίοδο η Κυβέρνηση εργάζεται για να μετατραπεί η διπλωματική κινητικότητα σε ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. «Ωστόσο, η κινητικότητα δεν συνιστά από μόνη της λύση, ούτε η συνάντηση ισοδυναμεί με συμφωνία. Παραμένουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, για να καταστεί δυνατή η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Δεν δικαιολογείται ούτε εφησυχασμός ούτε καλλιέργεια ανεδαφικών προσδοκιών. Η δική μας ευθύνη είναι να επιμένουμε με προετοιμασία και πολιτική βούληση, χωρίς να απομακρυνόμαστε από τον επιδιωκόμενο σκοπό», συμπλήρωσε.

Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση μεριμνά για την ενίσχυση όλων των συντελεστών ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Διαφυλάσσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας με υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και αντιμετωπίζουμε τις πιέσεις που δοκιμάζουν την κοινωνία και τις υπηρεσίες μας, περιλαμβανομένων των μεταναστευτικών προκλήσεων. Με σαφή ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, καλλιεργούμε διεθνείς συνεργασίες και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα της πατρίδας μας σε μια ασταθή περιοχή», επεσήμανε περαιτέρω.

«Η ενδυνάμωση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υποκαθιστά την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Απεναντίας, τη στηρίζει και την ενισχύει. Θέλουμε ένα κράτος ικανό να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, να προστατεύει τους πολίτες του και να διεκδικεί αποτελεσματικά τον τερματισμό της κατοχής. Ο αγώνας αυτός απαιτεί ενότητα και νηφαλιότητα έχοντας επίγνωση ότι οι αποφάσεις μας θα κριθούν από τις συνέπειές τους για τις επόμενες γενιές», σημείωσε.

Η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει εμπράκτως στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών λύσεων

Εξάλλου, σε ομιλία του το Σάββατο στο Συνέδριο Μνήμης, Προβληματισμού και Προοπτικής «50 χρόνια μετά», το οποίο συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος Πνευματικής Ανανεώσεως, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνος» και το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα Κύπρου–Ελλάδας–Απανταχού Ελληνισμού, ο Υφυπουργός είπε ότι η δεύτερη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της EE, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, κατέδειξε ότι η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει εμπράκτως στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών λύσεων.

«Παρά το μικρό μας μέγεθος και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αναλάβαμε μια απαιτητική αποστολή και ανταποκριθήκαμε με σοβαρότητα, προετοιμασία και αίσθημα ευθύνης. Υπενθυμίζω, μάλιστα, ότι κληθήκαμε να διαχειριστούμε τη μεγάλη κρίση που είχε προκύψει, λόγω της ένοπλης σύρραξης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ με το Ιράν», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση η Κυπριακή Προεδρία προώθησε σημαντικές πρωτοβουλίες για την άμυνα, την ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστροφών και την ανταγωνιστικότητα, πέτυχε συμφωνίες για την απλούστευση ευρωπαϊκών διαδικασιών και σημειώσαμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης και ανέδειξε την ενεργειακή ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών κρατών.

Στάθηκε επίσης στην υπογραφή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινής διακήρυξης «Η Ευρώπη για τον πολιτισμό, ο πολιτισμός για την Ευρώπη», αναγνωρίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, έπειτα από χρόνια διαπραγματεύσεων, η ΕΕ κατέληξε σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κανόνων, διά του οποίου επιδιώκει την ενιαία και συνεκτική διαχείριση του ακανθώδους μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος σε όλη την Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, το Σύμφωνο ρυθμίζει τον έλεγχο, την ταυτοποίηση και την υποδοχή αιτούντων, την εξέταση αιτήσεων ασύλου, τις διαδικασίες στα σύνορα και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, και επιχειρεί να υπερβεί την αποσπασματική διαχείριση μέσω ενισχυμένων κανόνων. «Πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να συμβαδίζουν. Η πρώτη να μετουσιώνεται σε μετεγκαταστάσεις, προσωπικό, υποδομές, τεχνική υποστήριξη και πόρους όταν προκύπτει ανάγκη για τα κράτη πρώτης γραμμής. Η δεύτερη απαιτεί ορθή καταγραφή, αξιόπιστους ελέγχους, δίκαιες αποφάσεις και σεβασμό στις διαδικαστικές εγγυήσεις», σημείωσε σχετικά.

Χαρακτήρισε επίσης ως μια τις πιο σημαντικές επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας ήταν η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον νέο Κανονισμό Επιστροφών, ο οποίος ενισχύει τη συνεργασία και προβλέπει σαφέστερες υποχρεώσεις για όσους δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και πρέπει να επαναπατριστούν, διατηρώντας τον σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, και ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην εγχώρια έννομη τάξη δυνάμει του νέου Προσφύγων Νόμου του 2026.

«Τα αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι μετρήσιμα. Το 2025 οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 86% σε σύγκριση με το 2022, ενώ οι νέες αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά 87%. Κατεγράφησαν 12.029 συνολικές αναχωρήσεις, περιλαμβανομένων των μετεγκαταστάσεων, σχεδόν πέντε για κάθε νέα παράνομη άφιξη. Η βελτίωση της εικόνας συνεχίζεται το 2026: ήδη κατά τους πρώτους εννέα μήνες, οι παράνομες αφίξεις ήταν κατά 92% λιγότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2022», προσέθεσε.

Είπε επίσης ότι αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για διαχείριση του μεταναστευτικού είναι η ένταξη των νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών στην κυπριακή κοινωνία, προσθέτοντας ότι η πρώτη ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική, που έχει καταρτίσει η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ελληνική γλώσσα, τις επαγγελματικές δεξιότητες, την εργασία και την εξοικείωση με την κοινωνία, τους θεσμούς και τον πολιτισμό της Κύπρου.

«Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή της εκπαιδευτικής και φιλολογικής κοινότητας αποτελεί καταλύτη. Η γνώση της γλώσσας επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοεί τους κανόνες, να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες, να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η ένταξη δεν σημαίνει ούτε άκριτη προσαρμογή της κοινωνίας υποδοχής ούτε διαγραφή της καταγωγής εκείνου που εντάσσεται. Σημαίνει συμμετοχή σε έναν κοινό δημόσιο βίο, με σεβασμό στη νομιμότητα και επίγνωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων», επεσήμανε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ