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ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε πασίγνωστη αλυσίδα φούρνων

 25.10.2026 - 14:14
Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε πασίγνωστη αλυσίδα φούρνων

Νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και μια φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν συλλάβει τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας λογιστής ο οποίος φέρεται να αποτελούσε σημαντικό πρόσωπο στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, τέλος, ότι για την υπόθεση επικείνται και άλλες συλλήψεις το προσεχές διάστημα.

Με παρελθόν

 Ο Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί το 2008 ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος τράφικιγκ και το 2015 είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών.

Το κύκλωμα ήταν διεθνές και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ξέπλενε το μαύρο χρήμα από την εγκληματική δραστηριότητα μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα Χωριάτικο

 

Πηγή: protothema.gr

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