Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε πασίγνωστη αλυσίδα φούρνων

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας λογιστής ο οποίος φέρεται να αποτελούσε σημαντικό πρόσωπο στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, τέλος, ότι για την υπόθεση επικείνται και άλλες συλλήψεις το προσεχές διάστημα.

Με παρελθόν

Ο Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί το 2008 ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος τράφικιγκ και το 2015 είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών.

Το κύκλωμα ήταν διεθνές και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ξέπλενε το μαύρο χρήμα από την εγκληματική δραστηριότητα μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα Χωριάτικο

Πηγή: protothema.gr