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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: «Προσηλωμένη η Κυβέρνηση στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών»

 25.10.2026 - 14:03
Κυπριακό: «Προσηλωμένη η Κυβέρνηση στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών»

Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από το σημείο όπου έμειναν στο Κραν Μοντανά, για μια λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αξίες της ΕΕ, που θα επανενώνει τον τόπο, τον λαό, τους θεσμούς και την οικονομία, δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας στο επιμνημόσυνο λόγο του στο Εθνικό Μνημόσυνο Παλαικυθριτών, στη Λευκωσία.

Η Κύπρος, είπε ο Υπουργός, είναι κράτος μέλος της EE, και η κατοχή ενός μέρους της επικράτειάς της είναι κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους. «Αυτό το μήνυμα το μεταφέρουμε σε κάθε ευρωπαϊκό και διεθνές βήμα, μέσα από μια πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο δυτικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό», πρόσθεσε.

Γνωρίζουμε όμως ότι κανένας διπλωματικός αγώνας δεν κερδίζεται, αν η χώρα δεν είναι ισχυρή στο εσωτερικό της, είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. «Μια χώρα που ζει υπό κατοχή, χωρίς ανθεκτική οικονομία και χωρίς υπολογίσιμη άμυνα, δεν έχει ερείσματα στον διεθνή χώρο και μένει μοιραία απομονωμένη», πρόσθεσε.

Για αυτό, είπε, «επενδύουμε σταθερά στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας κάθε πολίτη».

Είπε ακόμη, ότι, η αξιοπρεπής σύνταξη, η κοινωνική ασφάλιση, η φροντίδα της Πολιτείας για τους ηλικιωμένους πρόσφυγες είναι το ελάχιστα ανταπόδοση σε μια γενιά που έχασε τα πάντα και δεν έπαψε ποτέ να προσφέρει. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση είναι σε θέση να το προσφέρει λόγω της «υπεύθυνης» δημοσιονομικής πολιτικής και της ανθεκτικής οικονομίας της χώρας που επιτρέπουν στην επένδυση σε νευραλγικούς τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία και το Κράτος Πρόνοιας.

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