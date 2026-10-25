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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζει ο Καρούσος για αυτισμό: «Ελάτε να δείτε τι περνούν αυτές οι μητέρες και οι οικογένειες τους»

 25.10.2026 - 13:54
Συγκλονίζει ο Καρούσος για αυτισμό: «Ελάτε να δείτε τι περνούν αυτές οι μητέρες και οι οικογένειες τους»

Τα άτομα με αυτισμό δεν χρειάζονται άλλες δικαιολογίες, αλλά στήριξη και πράξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος.

Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, το Σωματείο Autism Support Famagusta, που λειτουργεί το Smile Project για ενήλικα άτομα με αυτισμό, προσπαθεί εδώ και πέντε χρόνια να αναγνωριστεί ως Φιλανθρωπική Οντότητα, ώστε οι δωρεές προς αυτό να δικαιούνται τις προβλεπόμενες φορολογικές εκπτώσεις.

Προσθέτει ότι στην απάντησή του, το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η είσπραξη οποιωνδήποτε τροφείων θεωρείται εμπορική, κερδοσκοπική ή οικονομική δραστηριότητα. «Δηλαδή, ένα μη κερδοσκοπικό Κέντρο που φροντίζει άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζεται ως οικονομική δραστηριότητα επειδή οι οικογένειες καταβάλλουν ένα μικρό ποσό για τη λειτουργία του» συμπληρώνει.

«Από τη μια, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας απαιτεί οικονομική βιωσιμότητα, με τα τροφεία να αποτελούν μέρος της χρηματοδότησης. Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται τη φορολογική αναγνώριση λόγω αυτών των τροφείων. Είναι δυνατόν η ίδια η Πολιτεία να δημιουργεί τέτοιες αντιφάσεις» διερωτάται.

«Καλώ προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για να τερματιστεί αυτή η αδικία. Και προς τον Υπουργό Οικονομικών επαναλαμβάνω: Κύριε Υπουργέ, ελάτε μια μέρα στο Smile Project. Δείτε από κοντά τι περνούν αυτές οι μητέρες και οι οικογένειές τους. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα χαμογελάσετε!», καταλήγει.

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