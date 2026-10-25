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ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Ετοιμάζει νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα - Τι προβλέπει για το Αιγαίο, τις θαλάσσιες ζώνες και τις βραχονησίδες

 25.10.2026 - 13:38
Τουρκία: Ετοιμάζει νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα - Τι προβλέπει για το Αιγαίο, τις θαλάσσιες ζώνες και τις βραχονησίδες

Στην προετοιμασία νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προχωρά η Τουρκία, επιδιώκοντας να θεσπίσει κανόνες για τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες διαθέτει ακτογραμμή, με ιδιαίτερη έμφαση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ολοκληρώνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το νομοσχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Άγκυρας, έχει στόχο «στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών συμφερόντων της Τουρκίας στις θάλασσες».

Η σύνταξη των διατάξεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο, με την τουρκική κυβέρνηση να σχεδιάζει την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Εθνοσυνέλευση πριν από την ολοκλήρωση του 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τουρκικού μέσου, το νέο πλαίσιο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την έκταση και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας που διεκδικεί η Τουρκία.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται να ορίζεται ότι τα τουρκικά χωρικά ύδατα εκτείνονται στα έξι ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο θα αναφέρεται όριο δώδεκα ναυτικών μιλίων.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο αναμένεται να προβλέπει ότι για την πραγματοποίηση οικονομικών, επιστημονικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων εντός της τουρκικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) θα απαιτείται προηγούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές της Άγκυρας.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις σχεδιάζεται να ισχύουν και για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον βυθό και το υπέδαφος των θαλάσσιων περιοχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τις βραχονησίδες και τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», καθώς το υπό προετοιμασία νομοσχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει διατάξεις για τον νομικό προσδιορισμό τους, με αναφορές στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Πηγή: protothema.gr

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