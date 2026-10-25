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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Φωνάζει» το Κόμμα για τα Ζώα: Ζητά χρηματοδότηση για στείρωση γάτων στις Κεντρικές

 25.10.2026 - 13:10
«Φωνάζει» το Κόμμα για τα Ζώα: Ζητά χρηματοδότηση για στείρωση γάτων στις Κεντρικές

Είναι απογοητευτικό ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να μην μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως σε μια τόσο συγκεκριμένη ανάγκη, που αφορά την ευημερία των ζώων, τη δημόσια υπευθυνότητα και τον πολιτισμό μας αναφέρει το Κόμμα για τα Ζώα, καθώς, όπως λέει, δύο μήνες μετά την πρώτη τους έκκληση, δεν έχουν εξευρεθεί οι πόροι για την στείρωση περίπου 60–70 γατών στις Κεντρικές Φυλακές.

Ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία και απευθύνει έκκληση προς οργανισμούς, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ευαισθητοποιημένους ιδιώτες να συνδράμουν, μέσω χορηγίας ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των στειρώσεων. Η συνεισφορά, αναφέρεται, όσων ανταποκριθούν θα αναγνωριστεί με την ανάλογη δημόσια προβολή, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους.

«Θέλουμε μια Κύπρο που να πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο με τις διακηρύξεις της, αλλά και με τις πράξεις της. Μια χώρα που να αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο σεβασμός προς τα ζώα αποτελεί μέρος του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής της ταυτότητας. Η κοινωνία μπορεί να συμβάλει στη λύση. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει την Πολιτεία από τις ευθύνες της» καταλήγει η ανακοίνωση.

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