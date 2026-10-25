«Φωνάζει» το Κόμμα για τα Ζώα: Ζητά χρηματοδότηση για στείρωση γάτων στις Κεντρικές

Ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία και απευθύνει έκκληση προς οργανισμούς, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ευαισθητοποιημένους ιδιώτες να συνδράμουν, μέσω χορηγίας ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των στειρώσεων. Η συνεισφορά, αναφέρεται, όσων ανταποκριθούν θα αναγνωριστεί με την ανάλογη δημόσια προβολή, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους.

«Θέλουμε μια Κύπρο που να πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο με τις διακηρύξεις της, αλλά και με τις πράξεις της. Μια χώρα που να αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο σεβασμός προς τα ζώα αποτελεί μέρος του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής της ταυτότητας. Η κοινωνία μπορεί να συμβάλει στη λύση. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει την Πολιτεία από τις ευθύνες της» καταλήγει η ανακοίνωση.