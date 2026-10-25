Γ. Αντωνίου: Κορυφαίες προτεραιότητες η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας

«Τιμούμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισθέντες, τους αιχμαλώτους, τους παθόντες και τους εγκλωβισμένους μας, όλους όσοι εξακολουθούν να υποφέρουν από τα δεινά της βάρβαρης τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής», είπε ο κ. Αντωνίου εκφωνώντας τον επιμνημόσυνο λόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Όπως είπε, «ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας, αποτελεί την κορυφαία μας προτεραιότητα. Παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις προκλήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στην μεγάλη προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σημείωσε πως «απέναντι στο συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας, η απάντησή μας είναι σαφής: Ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ή να νομιμοποιήσουμε τα τετελεσμένα της παράνομης εισβολής. Και βεβαίως, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, γιατί η αδράνεια υπηρετεί το τουρκικό αφήγημα περί ύπαρξης δύο κρατών και ότι η λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου δεν μπορεί να επιτευχθεί».

«Παραμένουμε ρεαλιστές και γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι δύσκολος, ωστόσο, το ιστορικό χρέος απαιτεί επιμονή και προσήλωση στον ύψιστο στόχο της απαλλαγής από τα δεσμά της κατοχής, μέσα από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας», είπε.

«Οραμά μας είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κράτος πραγματικά ελεύθερο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό, χωρίς εγγυητές με μονομερή επεμβατικά δικαιώματα», σημείωσε ο κ. Αντωνίου.