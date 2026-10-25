Χατζηχαραλάμπους: Καμία καθυστέρηση αποδεκτή για λιμάνι-μαρίνας Λάρνακας

Σε δήλωσή του, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη δέσμευση της Υπουργού Μεταφορών ότι το έργο θα ολοκληρωθεί βάσει του οδικού χάρτη που έχει ετοιμαστεί, ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί το ζήτημα που προέκυψε.

Όπως σημείωσε, αυτό που πριν από λίγες ημέρες φαινόταν δύσκολο και ενδεχομένως να αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πώς ξεπεράστηκε, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των πολιτικών αποφάσεων και των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, για κανέναν λόγο, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.