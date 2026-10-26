VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 37χρονο Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο ως τουρίστας. Μετά το περιστατικό, πολίτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον περιορίσουν μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας.

Ο 37χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου, με σκοπό την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που πολίτες επεμβαίνουν και ακινητοποιούν τον ύποπτο.