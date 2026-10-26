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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

 26.10.2026 - 13:58
VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

Υπό διερεύνηση βρίσκεται από το Τμήμα Μικροπαραβάσεων περιστατικό κλοπής αντικειμένου από κατάστημα με αντίκες, καθώς και επίθεσης εναντίον του καταστηματάρχη, που σημειώθηκε το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 37χρονο Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο ως τουρίστας. Μετά το περιστατικό, πολίτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον περιορίσουν μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας.

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Ο 37χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου, με σκοπό την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που πολίτες επεμβαίνουν και ακινητοποιούν τον ύποπτο.

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