Οι κατολισθήσεις στο Πισσούρι σε επί τόπου επίσκεψη Υπουργού Γεωργίας

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννη Τσουλόφτα, τον Έπαρχο Λεμεσού, Μιχάλη Μιχαήλ, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ηλίκκο Ηλία και άλλους υπηρεσιακούς, ο κ.Σενέκης επισκέφθηκε, την περασμένη Παρασκευή, την κοινότητα Πισσουρίου, όπου εξετάστηκε το σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα των κατολισθήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προστίθεται, η αντιπροσωπεία περιηγήθηκε στην κοινότητα και ενημερώθηκε επιτόπου για την έκταση του προβλήματος, διαπιστώνοντας τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε κατοικίες, εξαιτίας των κατολισθητικών φαινομένων.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Μαυρουδής και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου παρέδωσαν σχετικό υπόμνημα, στον Υπουργό Γεωργίας, με τα αιτήματα της κοινότητας.

Όπως αναφέρθηκε στην συνάντηση, παρά τη μείωση της έντασης του προβλήματος των κατολισθήσεων, αυτό εξακολουθεί να υφίσταται και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σταματήσει οριστικά. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη άμεσου χειρισμού του θέματος από το κράτος με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λεμεσού, ο Υπουργός Γεωργίας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σοβαρό αυτό πρόβλημα που ταλανίζει την κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια και συμφώνησε με το Κοινοτικό Συμβούλιο τα επόμενα βήματα.

Η κοινοτική Αρχή, προστίθεται, ζήτησε από τον ΕΟΑ την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό της διοχέτευσης νερού στο υπέδαφος και, κατ’ επέκταση, στη μείωση παραγόντων που ενδέχεται να επιβαρύνουν την ευστάθεια του εδάφους.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ, Γιάννης Τσουλόφτας ενημέρωσε το ΚΣ Πισσουρίου ότι ο Οργανισμός πάντα βρίσκεται στο πλευρό των κοινοτήτων της Επαρχίας και τις στηρίζει στην επίλυση σοβαρών θεμάτων που τις απασχολούν.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει η ανακοίνωση, ο ΕΟΑ Λεμεσού θα αναλάβει την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για επίλυση του προβλήματος, μόλις τα γεωλογικά και άλλα δεδομένα επιτρέψουν την κατασκευή αυτών των υποδομών και αφού εγκριθεί η σχετική δαπάνη από το κράτος.