Φυτιρής: Φυλακές Ανηλίκων σε "σύγχρονα λυώμενα" σε ένα χρόνο

Σε ερώτηση της Προέδρου της Επιτροπής Νομικών, και Βουλευτού του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, και του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, για την υλοποίηση των φυλακών ανηλίκων, που όπως είπαν, εκκρεμούν από το 2021, ο Υπουργός ανέφερε ότι η αρχική απόφαση για δημιουργία χώρου ανηλίκων στη Μενόγεια διαφοροποιήθηκε, καθώς οι ανήλικοι κρατούμενοι κυμαίνονται μεταξύ 10-30, ενώ η πληρότητα των κρατητηρίων της αστυνομίας βρίσκεται στο 180%.

Επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, σημείωσε ότι σε περιπτώσεις χρειάζεται κρατούμενος που συνελήφθη στην Αγία Νάπα να κρατηθεί σε κρατητήριο της Πάφου και στη συνέχεια να επιστρέψει για ακρόαση στο Δικαστήριο Αμμοχώστου, γεγονός που επιβαρύνει και το έργο της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε, λήφθηκε η απόφαση να μετατραπεί η Μενόγεια σε κεντρικά κρατητήρια της αστυνομίας, προκειμένου να αποφορτιστούν οι αστυνομικοί σταθμοί. Όπως εκτίμησε, αναμένεται ότι πριν το τέλος του έτους θα λειτουργήσει ως κρατητήριο η Μενόγεια, καθώς ήδη γίνονται επιδιορθώσεις.

Όσον αφορά τον χώρο κράτησης ανηλίκων, ανέφερε ότι ως προσωρινή λύση, θα μπουν «σύγχρονα λυώμενα», σε άδειο οικόπεδο δίπλα από τις κεντρικές φυλακές, προκειμένου να μπορούν να μεταφερθούν στη συνέχεια. Εκτίμησε, δε, ότι θα είναι έτοιμα μέχρι τον Οκτώβριο 2027.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής για το θέμα, ο Υπουργός είπε ότι θα χρειαστεί να ζητηθεί νέα παράταση, καθώς η προθεσμία υλοποίησης του χώρου κράτησης ανηλίκων ήταν μέχρι το τέλος του 2026.

Εξάλλου ο Υπουργός δεν απάντησε σε ερώτηση της Βουλευτού του ΑΚΕΛ, Αργεντούλας Ιωάννου, κατά πόσο έχουν εξεταστεί άλλες μέθοδοι αναμόρφωσης ανηλίκων, πέραν της κράτησης. Ερωτηθείς από τους Βουλευτές του ΕΛΑΜ, κατά πόσο παρατηρούνται μειωμένες συλλήψεις, εξαιτίας του υπερπληθυσμού στα κρατητήρια, τόσο ο Υπουργός, όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, απάντησαν αρνητικά.

Παρουσίαση προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργού, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2027 ανέρχεται σε €575 εκ., αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με πέρσι. Οι τακτικές δαπάνες ανέρχονται σε €94 εκ, οι αναπτυξιακές δαπάνες σε €26 εκ., και η μισθοδοσία σε €454 εκ., φτάνοντας στο 79% του προϋπολογισμού.

«Η αποστολή του Υπουργείου είναι να παρέχει ασφάλεια και να υπηρετεί τη δικαιοσύνη προς όφελος του πολίτη», ανέφερε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας την κοινωνική προσφορά του Υπουργείου, που, όπως είπε, δεν αποτυπώνεται οικονομικά.

Δίνοντας στοιχεία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ο Υπουργός παρουσίασε βελτιωμένα στοιχεία για το 2026. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μέχρι τα μέσα του έτους καταγράφηκαν δύο φόνοι, από 13 το 2025 και 11 απόπειρες φόνου από 26 το 2025. Στα υπόλοιπα εγκλήματα, σημείωσε ότι τα στατιστικά βρίσκονται λίγο πιο κάτω από τα αντίστοιχα περσινά.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις επιτυχίες της ΥΚΑΝ, σημειώνοντας ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 898 υποθέσεις, με 949 ενεχόμενα πρόσωπα, με κατάσχεση, μεταξύ άλλων, 358 κιλών κάνναβης, και 417 κιλά κεταμίνης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, συνεχάρη την ΥΚΑΝ για τις επιτυχίες της.

Ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι το ενεργειακό κέντρο Βασιλικού κρίνεται ως η πιο κρίσιμη υποδομή για το κράτος και η αστυνομία αξιολόγησε ότι χρειάζεται πλήρες σύστημα ασφάλειας από ξηρά, θάλασσα και αέρα, συνολικού κόστους €4,2 εκ.

Έκανε, επίσης, αναφορά στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2026 έγιναν 2.118 συλλήψεις για παράνομη παραμονή, 1.991 απελάσεις, 5.072 εθελούσιες επιστροφές, την ώρα που καταγράφηκαν 1.418 παράνομες αφίξεις και 990 απαγορεύσεις εισόδου από τα αεροδρόμια.

Απαντώντας σε ερώτηση της κ. Ερωτοκρίτου για τις κενές θέσεις στην Αστυνομία, ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι υπάρχουν 642 κενές θέσεις, οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν σε 4-6 μήνες.

Μιλώντας για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας και της πρόληψης.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή ΔΗΣΥ, Χαράλαμπου Πετρίδη, για τη δημιουργία ακτοφυλακής, ο Υπουργός είπε ότι είναι απαραίτητη για τον συντονισμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, από την ακτογραμμή, μέχρι και την ΑΟΖ και θα είναι υπεύθυνη για θέματα μεταναστευτικού, τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμα και ρύπανση.

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται ότι αρχές Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος. Σημείωσε, ακόμα, ότι αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Όσον αφορά την έμφυλη βία, ο Υπουργός είπε ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα «red flag», όπου όλες οι υπηρεσίες του κράτους θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, προκειμένου να επισημαίνονται εγκαίρως δυνητικά θύματα ή θύτες.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Υπουργός είπε ότι «το έγκλημα δεν θα πάψει να υπάρχει. Στόχος είναι να το χτυπήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να μην επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Να περιορίσουμε τις δυνατότητές του, να μην το αντιλαμβάνεται ο απλός πολίτης». Πρόσθεσε ότι «δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση», επισημαίνοντας ότι οργανώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ήδη σημειώνει επιτυχίες.

Κεντρικές Φυλακές

Σύμφωνα με τον Υπουργό, κύριος στόχος είναι η κατασκευή του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος στον Άγιο Σωζόμενο, χωρητικότητας 1.500 ατόμων. Επανέλαβε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών από τις διάφορες υπηρεσίες, πριν ληφθεί η τελική απόφαση, και αφού παρουσιαστεί στους Δήμους της περιοχής το master plan και «βρεθεί η χρυσή τομή».

Στον προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνεται €1 εκ. που αφορά τις μελέτες και τις προκαταρκτικές εργασίες.

Απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτού του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, που επισήμανε ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου είναι μειωμένες κατά 5% σε σχέση με πέρσι, ο Υπουργός εξήγησε ότι η μείωση οφείλεται στην απόφαση για αναστολή υλοποίησης της νέας πτέρυγας των φυλακών, εξαιτίας της απόφασης για ανέγερση νέου ιδρύματος.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της κ. Τσιρίδου, αλλά και του Βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννη Λαούρη, για το χρονοδιάγραμμα της ανέγερσης των νέων φυλακών, ο Υπουργός εκτίμησε ότι θα χρειαστούν 4-5 χρόνια, ενώ τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 2027.

Ο κ. Φυτιρής απαρίθμησε μία σειρά μεταρρυθμίσεων για τις φυλακές, σημειώνοντας τη δυσκολία πλήρωσης θέσεων δεσμοφυλάκων, αφού από τις 90 θέσεις που προκηρύχθηκαν συμπληρώθηκαν μόνο οι 35. Όπως είπε, το πεδίο θα ανοίξει και για Ευρωπαίους πολίτες.

Ο Υπουργός κλήθηκε από τους Βουλευτές να ενημερώσει και για το πού βρίσκονται τα διάφορα συστήματα των φυλακών για εντοπισμό και απενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων και για καταπολέμηση των drones. Όπως είπε, το ερώτημα είναι πώς μπαίνουν τα κινητά στις φυλακές, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων ασφάλειας σε όλες τις εισόδους.

Για την αποκοπή του σήματος των κινητών, είπε ότι υλοποιείται σταδιακά με την τοποθέτηση κεραίων ανά πτέρυγα, εκτιμώντας ότι το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε όλες τις πτέρυγες. Όσον αφορά το σύστημα anti-drone, είπε ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί και έχουν εντοπιστεί drones που προσπαθούσαν να εισάγουν στις φυλακές παράνομα αντικείμενα.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίνου Χατζηγεωργίου, για το ποσοστό των αλλοδαπών στις φυλακές, ο κ. Φυτιρής είπε ότι κυμαίνεται γύρω στο 60%.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννη Λαούρη, για το κόστος των φυλακών ανά φυλακισμένο, ο Υπουργός είπε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός των φυλακών ανέρχεται σε €47 εκ. και ότι θα επανέλθει με το κόστος ανά άτομο.

Επανέρχεται το ν/σ για παρακολουθήσεις

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, στην τοποθέτησή της, σημείωσε ότι «η χώρα μου είναι η μοναδική που δεν έχει νομοθεσία για τις παρακολουθήσεις», ρωτώντας κατά πόσο η κυβέρνηση θα επανακαταθέσει νομοσχέδιο.

Ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου να επανακαταθέσει νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, καθώς «χωρίς αυτό θα είμαστε συνεχώς ένα βήμα πίσω από το οργανωμένο έγκλημα».

Προβληματική απονομή δικαιοσύνης

Εξάλλου, οι Βουλευτές Φωτεινή Τσιρίδου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Αργεντούλα Ιωάννου, Μάριος Πελεκάνος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Μιχάλης Παρασκευά και Νταϊάνα Κωνσταντινίδου υπογράμμισαν την «τραγική κατάσταση» της δικαιοσύνης στην Κύπρο, επισημαίνοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις, ιδίως στην πρωτοβάθμια, καθώς και την καθυστέρηση στην υλοποίηση των αποφάσεων.

Ο Υπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σημειώνοντας ότι πολλά από τα προβλήματα αφορούν τη δικαστική εξουσία, και αναφέροντας ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να στηρίξει το έργο μείωσης χρόνου διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων «με ό,τι μας ζητήσει η δικαστική εξουσία».

Τιμολόγιο στη Μακάμπι

Ερωτηθείς από την κ. Τσιρίδου, αλλά και από τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργο Κουκουμά, αναφορικά με την απόφαση για διεξαγωγή των αγώνων της Μακάμπι στη Λεμεσό, ο Υπουργός είπε ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η διεξαγωγή κάποιου αγώνα.

Ενημέρωσε, επίσης, ότι το κόστος αστυνόμευσης θα επωμιστεί αυτός που ζητεί την αστυνόμευση, δηλαδή θα σταλεί τιμολόγιο στην ομάδα.

Συσκέψεις για επιθέσεις σε ντελιβεράδες

Απαντώντας σε ερώτηση της κ. Ιωάννου, για τις δράσεις της αστυνομίας για τις επιθέσεις σε ντελιβεράδες, ο Υπουργός είπε ότι έγινε σύσκεψη με τις εταιρείες των πλατφόρμων, στις οποίους εισηγήθηκε να δώσουν στους ντελιβεράδες ρολόι με gps και κόκκινο κουμπί, για να εντοπίζονται άμεσα τα περιστατικά. Επιπλέον, έγινε η εισήγηση να μην υλοποιούνται παραγγελίες σε πάρκα ή επικίνδυνα σκοτεινά σημεία.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, είπε ότι οι περισσότερες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν και επρόκειτο για ληστεία. Σημείωσε ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν και αρκετοί Κύπριοι και αλλοδαποί και έχουν γίνει συλλήψεις.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, σε δηλώσεις της, είπε ότι για τον ΔΗΣΥ, η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελούν σταθερές προτεραιότητες.

Επισήμανε ότι ο εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη και η καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της Αστυνομίας εκκρεμούν, κάνοντας αναφορά στην υποστελέχωση.

«Στους δρόμους θέλουμε περισσότερη παρουσία της αστυνομίας. Η νεανική παραβατικότητα βρίσκεται σε αυξημένα και ενισχυμένα επίπεδα. Το πρόβλημα των ναρκωτικών, ιδιαίτερα στους ανήλικους, βρίσκεται σε τραγικά σημεία, επομένως χρειάζεται μια γερή αναδιοργάνωση», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι παραμένει γεγονός ότι ο κόσμος δεν νιώθει ασφάλεια, ενώ είναι διάχυτο το αίσθημα της ατιμωρησίας. Επισημαίνοντας τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στην απονομή δικαιοσύνης, είπε ότι «όλο και λιγότεροι πολίτες προσφεύγουν στα δικαστήρια», εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων.

Ο κ. Πασιουρτίδης επισήμανε ότι «ο προϋπολογισμός και φέτος είναι διαχειριστικός», με τους πόρους για δημόσιες επενδύσεις να είναι περιορισμένοι, ενώ, όπως είπε, πολλά ζητήματα παραμένουν στάσιμα για χρόνια. «Υπάρχουν ελλείμματα στη σωστή προτεραιοποίηση των θεμάτων, στους πόρους που διατίθενται, στην πολιτική βούληση», ανέφερε.

Στις δικές του δηλώσεις, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, είπε ότι το κόμμα αναμένει γραπτή απάντηση από τον Υπουργό σε σχέση με όσους παραμένουν στην χώρα χωρίς ποτέ να έχουν υποβάλει κάποια αίτηση για να εκδώσουν καθεστώς προστασίας.

Είπε, ακόμα, ότι ζήτησαν ενημέρωση για τις δράσεις του Υπουργείου αναφορικά με τα ναρκωτικά στα σχολεία. Σε σχέση με τις παρακολουθήσεις, ο κ. Πελεκάνος είπε ότι «χαιρόμαστε γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα και είπε ότι θα επανακαταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή το επόμενο διάστημα», σημειώνοντας ότι είναι αδήριτη ανάγκη η πολιτεία να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα.

Εντός της Επιτροπής, ο Επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ρώτησε τον Υπουργό «πότε θα εγκαταλείψετε τη θέση» για αλλαγή του μοντέλου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς η πρόταση, όπως είπε, κρίθηκε αντισυνταγματική.

Με τη σειρά της η Βουλευτής του Κινήματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ρώτησε τι γίνεται με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις ανακριτικές εξουσίες της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενώ ζήτησε τη θέση του Υπουργείου για τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής που θα ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Ο κ. Φυτιρής επιφυλάχτηκε να απαντήσει γραπτώς στα παραπάνω.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, ανέφερε ότι οι θέσεις της Άμεσης Δημοκρατίας για τη Δικαιοσύνη αφορούν τον εκσυγχρονισμό της, με λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη αστυνόμευση, λογοδοσία, αποτελεσματικό έλεγχο της αστυνομίας, διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών στην ασφάλεια της κοινότητάς τους.

Ο κ. Λαούρης ρώτησε κατά πόσο η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων, με τον Υπουργό να απαντά θετικά. Ρώτησε, επίσης, πόσες καταγγελίες για διαφθορά αστυνομικών έχουν υποβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και πόσα πρόστιμα από το σύστημα φωτοεπισήμανσης παραμένουν ανείσπρακτα.