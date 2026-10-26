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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πως αξιολογούν οι νέοι στην Κύπρο την υγεία τους σύμφωνα με τη Eurostat

 26.10.2026 - 14:04
Πως αξιολογούν οι νέοι στην Κύπρο την υγεία τους σύμφωνα με τη Eurostat

Στο 94% ανήλθε το 2025 το ποσοστό των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Κύπρο που αξιολογούσαν την κατάσταση της υγείας τους ως καλή ή πολύ καλή, έναντι 89,7% στο σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Το ποσοστό στην Κύπρο ήταν αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, όπου το 75% δήλωνε καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού ήταν 67,9%.

Στην Κύπρο, οι νέες γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό θετικής αξιολόγησης της υγείας τους από τους νέους άνδρες. Συγκεκριμένα, το 95,4% των γυναικών ηλικίας 16-29 ετών δήλωσε ότι η υγεία του ήταν καλή ή πολύ καλή, έναντι 92,6% των ανδρών.

Η εικόνα ήταν αντίστροφη στο σύνολο της ΕΕ, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 90,9% για τους νέους άνδρες και στο 88,4% για τις νέες γυναίκες, σύμφωνα με την Eurostat.

Διαφορά καταγράφηκε στην Κύπρο και ανάλογα με το εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς μεταξύ των νέων ηλικίας 16-29 ετών που ζούσαν στα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα, το 90,7% αξιολογούσε την υγεία του ως καλή ή πολύ καλή. Το ποσοστό αυξανόταν στο 96,2% μεταξύ των νέων που ζούσαν στα νοικοκυριά με τα υψηλότερα εισοδήματα.

Αντίστοιχη διαφορά καταγράφηκε και στην ΕΕ, όπου στο πρώτο εισοδηματικό πεμπτημόριο, που περιλαμβάνει τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα, το ποσοστό ήταν 85,6%, ενώ στο πέμπτο πεμπτημόριο, με τα υψηλότερα εισοδήματα, έφθανε το 93,7%.

Συνολικά στην ΕΕ, το 89,7% των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών αξιολογούσε το 2025 την υγεία του ως καλή ή πολύ καλή.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση από το 91,1% το 2021 στο 89,7% το 2025.

Σε 14 κράτη μέλη, περισσότερο από το 90% των νέων ηλικίας 16-29 ετών δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 98,2%, στην Ελλάδα με 98,1% και στην Κροατία με 95,9%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία με 74,4%, στην Ολλανδία με 79,8% και στη Φινλανδία με 81,4%, σύμφωνα με τη Eurostat.

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