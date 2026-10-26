Τι διευκρινίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον σχεδιασμό των νέων φυλακών

Το αρχικό Master Plan βρίσκεται υπό επεξεργασία και, μόλις είναι έτοιμο για ουσιαστική συζήτηση, θα παρουσιαστεί στους επηρεαζόμενους Δήμους και στις τοπικές αρχές, όπως έχει δεσμευθεί ο Υπουργός κ. Κώστας Φυτιρής.

Η διαβούλευση θα προηγηθεί της οριστικοποίησης του σχεδιασμού, ώστε να ακουστούν και να συζητηθούν οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι εισηγήσεις των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα εξετάσουν όλες τις παραμέτρους του έργου.

Η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί μέσα από διάλογο και τεκμηρίωση, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφάλειας, οδικής πρόσβασης, περιβάλλοντος, υποδομών, χωροταξίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την καθημερινότητα και τις ανησυχίες των κατοίκων.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τη χώρα και θα προχωρήσει με διαφάνεια, σοβαρό σχεδιασμό και ουσιαστική διαβούλευση.