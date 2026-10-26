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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι διευκρινίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον σχεδιασμό των νέων φυλακών

 26.10.2026 - 14:02
Τι διευκρινίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον σχεδιασμό των νέων φυλακών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρινίζει ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, είχε ως στόχο να δώσει στα μέλη της Επιτροπής μια γενική εικόνα για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα. Πρόκειται για ενδεικτική απεικόνιση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το Master Plan του έργου ούτε προδικάζει την τελική μορφή ή διάταξή του.

Το αρχικό Master Plan βρίσκεται υπό επεξεργασία και, μόλις είναι έτοιμο για ουσιαστική συζήτηση, θα παρουσιαστεί στους επηρεαζόμενους Δήμους και στις τοπικές αρχές, όπως έχει δεσμευθεί ο Υπουργός κ. Κώστας Φυτιρής.

Η διαβούλευση θα προηγηθεί της οριστικοποίησης του σχεδιασμού, ώστε να ακουστούν και να συζητηθούν οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι εισηγήσεις των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα εξετάσουν όλες τις παραμέτρους του έργου.

Η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί μέσα από διάλογο και τεκμηρίωση, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφάλειας, οδικής πρόσβασης, περιβάλλοντος, υποδομών, χωροταξίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την καθημερινότητα και τις ανησυχίες των κατοίκων.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τη χώρα και θα προχωρήσει με διαφάνεια, σοβαρό σχεδιασμό και ουσιαστική διαβούλευση.

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