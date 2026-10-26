ΔΗΣΥ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το χρίσμα - Στην κούρσα Αβέρωφ και Παμπορίδης

Ολοκληρώθηκε στις 12:30μμ η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τον υποψήφιο του Κόμματος για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Κατατέθηκαν δύο υποψηφιότητες, αυτές του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και του κ. Γιώργου Παμπορίδη.

Στις 23/10 οι δύο υποψήφιοι κατέθεσαν στη Διεύθυνση Οργανωτικού τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους για προέλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, συνεδρίασε η Εφορευτική Επιτροπή που διορίστηκε από το Εκτελεστικό Γραφείο, η οποία επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων.

Ως εκ τούτου, όπως αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο, στις 28 Νοεμβρίου τα μέλη του Κόμματος θα καλεστούν να επιλέξουν τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές, μέσα από μια ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Παράταξης.