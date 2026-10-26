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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για ανάπτυξη κοιτάσματος «Κρόνος»: «Καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας»

 26.10.2026 - 13:23
ΠτΔ για ανάπτυξη κοιτάσματος «Κρόνος»: «Καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας»

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πιο συγκεκριμένα, η υπογραφή των συμβάσεων ύψους έως και 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος», και κατ’ επέκταση την πρώτη εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για τις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας, με ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία, ανέφερε.

Σημείωσε πως, την ίδια στιγμή, η σημερινή εξέλιξη συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας μας, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στο κράτος για επενδύσεις σε πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως στρατηγική μας επιδίωξη την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε.

Ανέφερε ότι, η σημερινή συμφωνία αποτελεί απτό αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής. Οικοδομούμε μια Κύπρο οικονομικά ισχυρότερη, γεωπολιτικά αναβαθμισμένη, που αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων της προς όφελος της χώρας και των πολιτών της.

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