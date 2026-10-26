Δικηγόρος Νεκτάριου: Όλα ξεκίνησαν από τις οφειλές Μητροπολίτη Ταμασσού προς μονή Αββακούμ

Ο κ. Ευσταθίου, ο οποίος συνέχισε την αντεξέταση του μάρτυρα κατηγορίας, πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Ταμασσού, Πατρός Διονυσίου Κοπτίδη, ρώτησε τον μάρτυρα αν γνωρίζει για δάνειο που είχε συνάψει η Μονή Αββακούμ προς τον Μητροπολίτη Ταμασσού, σημειώνοντας ότι, «όλα ξεκίνησαν από τις χρηματικές διαφορές, χρέη και οφειλές, του Μητροπολίτη Ταμασσού προς την μονή Αββακούμ».

Δείχνοντας στον μάρτυρα συμφωνητικό έγγραφο, όπως είπε, το οποίο κατέθεσε ως τεκμήριο προς αναγνώριση, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι, σύμφωνα με αυτό το τεκμήριο, στις 15 Νοέμβριου 2021 ο Μητροπολίτης Ταμασσού εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως, δανείστηκε €155.000 από το ιερό ησυχαστήριο Αββακούμ, και ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο δανείστηκε άλλες €50.000 σε μετρητά και ακόμη €5.000 από την Μονή Οσίου Αββακούμ. Ανέφερε ακόμη ότι, «κατά παράβαση της συμφωνίας» ο Μητροπολίτης «δεν εξόφλησε πάρα μόνο €40.000».

Υποστήριξε ακόμη ότι, όταν το ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής Αββακούμ αποφάσισε να καταγγείλει τον Μητροπολίτη στην Ιερά Σύνοδο για την παράβαση της συμφωνίας, «εφευρέθηκε το σκάνδαλο Αββακούμ, για να αποφύγει τις ταμειακές του υποχρεώσεις». «Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης», είπε ο κ. Ευσταθίου.