Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔικηγόρος Νεκτάριου: Όλα ξεκίνησαν από τις οφειλές Μητροπολίτη Ταμασσού προς μονή Αββακούμ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικηγόρος Νεκτάριου: Όλα ξεκίνησαν από τις οφειλές Μητροπολίτη Ταμασσού προς μονή Αββακούμ

 26.10.2026 - 14:18
Δικηγόρος Νεκτάριου: Όλα ξεκίνησαν από τις οφειλές Μητροπολίτη Ταμασσού προς μονή Αββακούμ

Όλα ξεκίνησαν από τα χρέη και οφειλές του Μητροπολίτη Ταμασσού προς την μονή Αββακούμ, υπέβαλε ο δικηγόρος υπεράσπισης του μοναχού Νεκταρίου, Κωστής Ευσταθίου, κατά τη σημερινή δικάσιμο στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Ο κ. Ευσταθίου, ο οποίος συνέχισε την αντεξέταση του μάρτυρα κατηγορίας, πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Ταμασσού, Πατρός Διονυσίου Κοπτίδη, ρώτησε τον μάρτυρα αν γνωρίζει για δάνειο που είχε συνάψει η Μονή Αββακούμ προς τον Μητροπολίτη Ταμασσού, σημειώνοντας ότι, «όλα ξεκίνησαν από τις χρηματικές διαφορές, χρέη και οφειλές, του Μητροπολίτη Ταμασσού προς την μονή Αββακούμ».

Δείχνοντας στον μάρτυρα συμφωνητικό έγγραφο, όπως είπε, το οποίο κατέθεσε ως τεκμήριο προς αναγνώριση, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι, σύμφωνα με αυτό το τεκμήριο, στις 15 Νοέμβριου 2021 ο Μητροπολίτης Ταμασσού εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως, δανείστηκε €155.000 από το ιερό ησυχαστήριο Αββακούμ, και ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο δανείστηκε άλλες €50.000 σε μετρητά και ακόμη €5.000 από την  Μονή Οσίου Αββακούμ. Ανέφερε ακόμη ότι, «κατά παράβαση της συμφωνίας» ο Μητροπολίτης «δεν εξόφλησε πάρα μόνο €40.000».

Υποστήριξε ακόμη ότι, όταν το ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής Αββακούμ αποφάσισε να καταγγείλει τον Μητροπολίτη στην Ιερά Σύνοδο για την παράβαση της συμφωνίας, «εφευρέθηκε το σκάνδαλο Αββακούμ, για να αποφύγει τις ταμειακές του υποχρεώσεις». «Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης», είπε ο κ. Ευσταθίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έσβησε» η Μαρία Βαρθολομαίου Πάπυρου μετά από μάχη με τον καρκίνο – Θλίψη για τον θάνατό της
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Κύπρο με τα ηλεκτρικά πατίνια και τους ποδηλατες - Προχώρησε σε καταγγελίες η Αστυνομία
Δεν πίστευε στα μάτια του: Πήγε για μανιτάρια και βρήκε… τεράστιο φίδι - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Δίνει μάχη για τη ζωή της η 54χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο
VIDEO: Συναγερμός για τα Botox parties στην Κύπρο – Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και τα Boys parties – Τι περιλαμβάνουν
VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος

 26.10.2026 - 14:14
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Μετέφερε στον Ντιάν την επιθυμία του να μην υπάρχουν παραβιάσεις από την άλλη πλευρά στη νεκρή ζώνη

 26.10.2026 - 14:24
«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

Στο Κυπριακό και στις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με επίκεντρο τις εξελίξεις στο εθνικό μας θέμα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώητης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

  •  26.10.2026 - 13:36
ΔΗΣΥ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το χρίσμα - Στην κούρσα Αβέρωφ και Παμπορίδης

ΔΗΣΥ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το χρίσμα - Στην κούρσα Αβέρωφ και Παμπορίδης

  •  26.10.2026 - 13:33
ΠτΔ για ανάπτυξη κοιτάσματος «Κρόνος»: «Καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας»

ΠτΔ για ανάπτυξη κοιτάσματος «Κρόνος»: «Καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας»

  •  26.10.2026 - 13:23
VIDEO: Ηχηρό μήνυμα Αβέρωφ - «Ζω και βιώνω την απογοήτευσή σας - Δεν θα σας πληγώσω ποτέ»

VIDEO: Ηχηρό μήνυμα Αβέρωφ - «Ζω και βιώνω την απογοήτευσή σας - Δεν θα σας πληγώσω ποτέ»

  •  26.10.2026 - 11:45
VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

  •  26.10.2026 - 13:58
VIDEO: Του αύξησαν τη σύνταξη κατά €10,54 και του έκοψαν επίδομα €368 – Η κραυγή αγωνίας καρκινοπαθούς στην Κύπρο

VIDEO: Του αύξησαν τη σύνταξη κατά €10,54 και του έκοψαν επίδομα €368 – Η κραυγή αγωνίας καρκινοπαθούς στην Κύπρο

  •  26.10.2026 - 13:18
Δεν παραδέχεται τις κατηγορίες για απόπειρα φόνου στην Μονή Αγίου Νεοφύτου ο 51χρονος μοναχός

Δεν παραδέχεται τις κατηγορίες για απόπειρα φόνου στην Μονή Αγίου Νεοφύτου ο 51χρονος μοναχός

  •  26.10.2026 - 11:37
Τέλος εποχής για την Oxford Street - Τι αλλάζει στον διάσημο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου

Τέλος εποχής για την Oxford Street - Τι αλλάζει στον διάσημο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου

  •  26.10.2026 - 11:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα