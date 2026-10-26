ΠτΔ: Μετέφερε στον Ντιάν την επιθυμία του να μην υπάρχουν παραβιάσεις από την άλλη πλευρά στη νεκρή ζώνη

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο, είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις ως προς τα επόμενα βήματα στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενόψει και της έλευσης της κ. Ολγκίν.

Αύριο, είπε ο κ. Λετυμπιώτης, είναι η προγραμματισμένη συνάντηση το πρωί του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, ενώ είχε ήδη καθοριστεί η κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του κ. Έρχιουρμαν με την κα Ολγκίν.

"Στο πλαίσιο αυτών ακριβώς των προγραμματισμένων συναντήσεων, αλλά και των συνεχιζόμενων καλών υπηρεσιών του ΓΓ των ΗΕ και της Ειρηνευτικής Δύναμης στη χώρα μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε στον κ. Ντιάν τη δική μας συνεχιζόμενη και αυξανόμενη επιθυμία, να μην υπάρχουν από την άλλη πλευρά παραβιάσεις ή απόπειρες παραβίασης του στάτους κβο στη νεκρή ζώνη" τόνισε ο Εκπρόσωπος.

Πέραν τούτου, κατέληξε, αυτό το οποίο εμείς συνεχίζουμε να αναμένουμε από τα Ηνωμένα Έθνη είναι με αντικειμενικότητα, με νηφαλιότητα, να υπάρχει εκείνη η προσέγγιση, η διαφύλαξη των όρων εντολής της παρουσίας του στη χώρα μας.