Συνάντηση ΠτΒ με νέο Πρέσβη Κουβέιτ: Επί τάπητος Κυπριακό και ενίσχυση διμερούς συνεργασίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Βουλή των Αντιπροσώπων, οι δύο πλευρές σημείωσαν τις διαχρονικά φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, που βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αλληλοκατανόηση. Εξέφρασαν, παράλληλα, την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η οικονομία, οι επιχειρήσεις και η εκπαίδευση, με την κοινοβουλευτική διάσταση να αναδεικνύεται ως προστιθέμενη αξία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμησή της για τη στάση αρχών του Κουβέιτ στο Κυπριακό. Τόνισε την προσήλωση της Κύπρου στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Από την πλευρά του, αναφέρεται, ο κ. Turki ανέφερε ότι το Κουβέιτ, έχοντας βιώσει την ξένη εισβολή και κατοχή, γνωρίζει πολύ καλά τα συναισθήματα του κυπριακού λαού. Υπογράμμισε τη θέση της χώρας του υπέρ του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών και επαναβεβαίωσε την πλήρη στήριξη του Κουβέιτ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Προστίθεται ότι η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι Κύπρος και Κουβέιτ μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και ότι, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας αποτελεί επείγουσα αναγκαιότητα.

Η Κύπρος, είπε η κ. Δημητρίου, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας και γέφυρα διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής, ρόλο που αναδείχθηκε έμπρακτα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και των διευκολύνσεων για την απομάκρυνση ξένων υπηκόων από την εμπόλεμη ζώνη. Υπενθύμισε ότι η ανάγκη ενεργότερου ρόλου της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή ήταν υψηλή προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Πρέσβης ευχαρίστησε την Κύπρο για τη θέση αρχών και τη στήριξή της προς το Κουβέιτ απέναντι στις στρατιωτικές επιθέσεις που δέχεται η χώρα του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημείωσε, επίσης, ότι η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος, έχει αναβαθμίσει θεαματικά τη συνεργασία της με τα αραβικά κράτη του Κόλπου και συνέβαλε σημαντικά στην ενδυνάμωση των σχέσεων ΕΕ – αραβικών χωρών, ευχόμενος η ώθηση που δόθηκε στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας να συνεχιστεί.