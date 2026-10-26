Θάνατος Στυλιανού: « Ο πατέρας του τον κτυπούσε στις πατούσες για να μην μένουν σημάδια» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Ήταν το μόνο μωρό που μαράζωνε όταν πλησίαζε η ώρα να σχολάσει. Ένα μωρό που δεν θέλει να πάει σπίτι κάτι μας λέει», ανέφερε η μάρτυρας Α.Θ., η οποία διετέλεσε συνδετική λειτουργός ειδικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, όπου φοιτούσε ο Στυλιανός.

Η μάρτυρας περιέγραψε ενώπιον του Δικαστηρίου ένα παιδί το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφθαναν στο σχολείο, φέρεται να υπέστη σωματική και ψυχολογική βία, ενώ αναφέρθηκε σε περιστατικά ξυλοδαρμού, σε αναφορές για κακοποίηση ζώων στην παρουσία του και στις επανειλημμένες προσπάθειες του σχολείου να εξασφαλίσει υποστήριξη για το παιδί.

«Τον κτυπούσε στις πατούσες για να μην μένουν σημάδια»

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η αναφορά της μάρτυρος σε περιστατικό που της μεταφέρθηκε από τη λογοθεραπεύτρια του παιδιού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε λάβει, ο Στυλιανός είχε προσέλθει στη λογοθεραπεία και ανέφερε ότι πονούσε και δεν μπορούσε να καθίσει.

Όπως κατέθεσε, το παιδί είχε πει στη λογοθεραπεύτρια ότι ο πατέρας του το είχε δείρει με το «κολάνι» το προηγούμενο βράδυ, ενώ σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έφερε σημάδια από τον ξυλοδαρμό.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο Στυλιανός εκμυστηρευότανε περιστατικά στους εκπαιδευτικούς του, στη λογοθεραπεύτρια και στη συνοδό του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το παιδί είχε αναφέρει ότι ο πατέρας του κτυπούσε τη μητέρα του στην κοιλιά όταν εκείνη ήταν έγκυος, τον έβαζε να εργάζεται στη μάντρα και έπνιγε αρνάκια παρουσία του.

Στις χειρόγραφες σημειώσεις της, οι οποίες κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, καταγραφόταν επίσης αναφορά ότι ο πατέρας κτυπούσε τον Στυλιανό στις πατούσες, ώστε να μην αφήνονται σημάδια.

Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι τη συγκεκριμένη πληροφορία την είχε λάβει από τον δάσκαλο του παιδιού.

Το σχολείο ως καταφύγιο

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε περιστατικό του Μαΐου του 2013, όταν όπως κατέθεσε, ενημερώθηκε από τον τότε Διευθυντή του σχολείου ότι ο Στυλιανός είχε κτυπηθεί από τον πατέρα του και είχε φύγει από το σπίτι.

Όπως είπε, επικοινώνησε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), με λειτουργό να μεταβαίνει στο σχολείο περίπου μισή ώρα αργότερα. Στη συνέχεια, η λειτουργός και η μητέρα του παιδιού μετέβησαν στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής, όπου υποβλήθηκε γραπτή καταγγελία εναντίον του πατέρα.

Ο Στυλιανός παρέμεινε εκτός σπιτιού όλη τη νύχτα και το επόμενο πρωί επέστρεψε μόνος του στο σχολείο, το οποίο σύμφωνα με τη μάρτυρα, αποτελούσε το μοναδικό μέρος όπου ένιωθε ασφάλεια.

«Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που ένιωσα ότι γινόταν το αυτονόητο», ανέφερε, εξηγώντας ότι απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς την προϊσταμένη της λειτουργού των ΥΚΕ για τον χειρισμό του περιστατικού. Όπως πρόσθεσε, θεωρούσε ότι ανάλογη άμεση παρέμβαση θα έπρεπε να είχε γίνει και σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Τον παρουσίαζε ως μυθομανή

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η μητέρα αρνείτο τις αναφορές του Στυλιανού για περιστατικά βίας και υποστήριζε ότι οι συνθήκες στο σπίτι είχαν βελτιωθεί.

Σε χειρόγραφη καταγραφή συνάντησης στις 17 Οκτωβρίου αναφερόταν ότι ο Στυλιανός είχε πει πως προτιμούσε τις ημέρες που πήγαινε στο σχολείο. Στην ίδια καταγραφή, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν την κτυπούσε, δεν την κλωτσούσε στην κοιλιά και δεν είχε πνίξει αρνάκια.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η μητέρα αποκαλούσε τον Στυλιανό «μυθομανή», ενώ σύμφωνα με τις σημειώσεις της, σε συζήτηση με τη μητέρα είχε επισημανθεί ότι η στάση της είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το παιδί ως μυθομανές.

Όπως κατέθεσε, η μητέρα έλεγε στους εμπλεκόμενους ότι προσπαθούσαν να διαλύσουν την οικογένειά της, ενώ δεν επιθυμούσε να καταγγείλει τον σύζυγό της, καθώς φοβόταν τις συνέπειες για την ίδια και τα παιδιά της.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες να πειστεί η μητέρα να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της μαζί με τα παιδιά, σημειώνοντας ότι η ίδια δεν συμφωνούσε, καθώς θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε.

Άρνηση μητέρας για ψυχολογική στήριξη του παιδιού

Κατά την κατάθεση έγινε αναφορά και στις προσπάθειες να εξασφαλιστεί ψυχολογική υποστήριξη για τον Στυλιανό. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ενώ αρχικά η μητέρα είχε πειστεί να τον μεταφέρει σε κλινικό παιδοψυχολόγο, σε μεταγενέστερη πολυθεματική συνάντηση, στις 3 Δεκεμβρίου, καταγράφηκε ότι αρνείτο να τον πάρει σε παιδοψυχίατρο.

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι τον Νοέμβριο του 2014 διαπιστώθηκε πως το παιδί εξακολουθούσε να χρειάζεται ψυχολογική στήριξη, την οποία η μητέρα δεν του παρείχε. Σύμφωνα με όσα της είχε αναφέρει η ίδια, η οικογένεια αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για καύσιμα, ώστε να μεταφέρει τον Στυλιανό στον ψυχολόγο.

Η Α.Θ. ανέφερε ότι επικοινωνούσε τακτικά με το σχολείο για να ενημερώνεται για την κατάσταση του παιδιού, ωστόσο όπως είπε, δεν διαπίστωνε ουσιαστική αλλαγή, αποδίδοντας την κατάσταση στη στάση των γονέων.

Παράπονα για την ανταπόκριση των ΥΚΕ

Η μάρτυρας εξέφρασε παράπονα και για τους χειρισμούς της λειτουργού των ΥΚΕ, Φ.Κ., τρίτης κατηγορουμένης στην υπόθεση, αναφέροντας ότι δυσκολευόταν να επικοινωνήσει μαζί της και ότι συχνά λάμβανε απάντηση έπειτα από αρκετές ημέρες.

Όπως κατέθεσε, όταν την ενημέρωσε για περιστατικό που αφορούσε τον Στυλιανό, η λειτουργός της απάντησε: «Τώρα να δω τι θα κάνω», ενώ η ανταπόκριση, όπως είπε, δεν ήταν άμεση.

Ερωτηθείσα από την κατηγορούσα Αρχή αν είχε παράπονα από τους χειρισμούς της λειτουργού, απάντησε: «Ναι. Δεν έκανε εκείνα που ένιωθα ότι έπρεπε να κάνει για αυτό το παιδί».

Πρόσθεσε ότι όταν επιχειρούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της, συχνά δεν μπορούσε να την εντοπίσει και ότι σε αρκετές περιπτώσεις η λειτουργός την καλούσε πίσω έπειτα από ημέρες, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδεχομένως να ήταν πλέον αργά.

«Ο ρόλος μας ήταν να βελτιώσουμε τις μαθησιακές δυσκολίες»

Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο ρόλος του σχολείου ήταν πρωτίστως να συμβάλει στη βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών του Στυλιανού, ωστόσο, οι πληροφορίες που έφθαναν στους εκπαιδευτικούς, όπως είπε, ανέδειξαν την ανάγκη ευρύτερης παρέμβασης για την προστασία και την υποστήριξή του.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατατέθηκε δέσμη εγγράφων με τις χειρόγραφες σημειώσεις της μάρτυρος, στις οποίες καταγράφονταν αναφορές για τη συμπεριφορά του παιδιού, τις οικογενειακές συνθήκες, τις δυσκολίες συνεργασίας με τους γονείς και τις επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 4 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00.