Ο μικρός Νικόλας μας χρειάζεται - Δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του

Η οικογένειά του βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη αγωνία, καθώς εκτός από τη φροντίδα του παιδιού, καλείται να καλύψει τα έξοδα διαμονής, τα φάρμακα και τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, μακριά από το σπίτι της, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί μόλις 4.000 ευρώ, ενώ οι οικονομικές ανάγκες παραμένουν μεγάλες, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση.

Παράλληλα, δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο στον ξενώνα, με αποτέλεσμα οι γονείς να πρέπει να αναζητήσουν εκ νέου στέγη όταν ο μικρός πάρει εξιτήριο.

Έκκληση για βοήθεια απευθύνεται σε όσους μπορούν να συνεισφέρουν, ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της οικογένειας και να μπορέσει να επικεντρωθεί στον αγώνα για την υγεία του Νικόλα.