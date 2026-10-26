VIDEO - Νέα Υόρκη: Χαριτωμένη αγελάδα των Χάιλαντς απέδρασε από αγρόκτημα και προκάλεσε... καταδίωξη

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η αγελάδα, η οποία ονομάζεται Μάγκι και είναι 4 ετών, δραπέτευσε από το αγρόκτημα Little Cabin’s Farm στο Κάρμελ και περιπλανιόταν ελεύθερη στο ήσυχο προάστιο της κομητείας Πούτναμ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η μικρή αγελάδα εθεάθη να τρέχει σε έναν δρόμο, ενώ οδηγοί και αστυνομικοί την κυνηγούσαν, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Τελικά, η Μάγκι πιάστηκε από έναν αστυνομικό που χρησιμοποίησε λάσο για να την ακινητοποιήσει.

Δείτε βίντεο:

Το Little Cabin’s Farm δήλωσε ότι η Μάγκι, η οποία γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, είναι πλέον ασφαλής και έχει επανενωθεί με το μικρό της μετά τη σύντομη περιπέτειά της στη φύση.

«Πανικοβλήθηκε λίγο, πήδηξε πάνω από τον φράχτη και κατευθύνθηκε προς το δάσος, οπότε την κυνηγούσαμε για τέσσερις ημέρες», δήλωσε η Μαριάννα Μπρόφι, μία από τις ιδιοκτήτριες του αγροκτήματος.

Newsbomb.gr