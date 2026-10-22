Ολομέλεια Βουλής: Ψηφίστηκε η μείωση του φόρου στα καύσιμα θέρμανσης

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου, αντί της 1ης Νοεμβρίου όπως προέβλεπε αρχικά το νομοσχέδιο. Κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια διατυπώθηκαν εισηγήσεις για περαιτέρω μέτρα για ελάφρυνση των πολιτών από την ακρίβεια, εκφράστηκαν επικρίσεις για τα υπερέσοδα της Κυβέρνησης ενώ κάποια κόμματα χαιρέτισαν το γεγονός ότι λαμβάνονται "νούσιμα" μέτρα εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού σκηνικού.

Η επίσπευση για εφαρμογή του μέτρου από τα μεσάνυκτα απόψε επήλθε ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών και προβλέπει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θέρμανσης κατά 6,39 σεντ το λίτρο, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η μείωση θα εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2027.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο, ώστε να εφαρμοστούν προσωρινά μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα συγκεκριμένων κλάσεων καυσίμων θέρμανσης. Η μείωση αφορά τα προϊόντα των κλάσεων 7, 9, 11 και 13 του Πρώτου Παραρτήματος της νομοθεσίας.

Η φορολογική ελάφρυνση ανέρχεται σε 5,373 σεντ ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και σε 6,39 σεντ ανά λίτρο, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή του μέτρου να ανέρχεται περίπου στα €5,2 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών, η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ενεργειακά προϊόντα κατά τους χειμερινούς μήνες, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά. Ως εκ τούτου λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων των αυξημένων τιμών των καυσίμων για τη στήριξη των καταναλωτών, ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Κομισιόν σε ενημέρωσή της προς το Eurogroup, ημερομηνίας 18 Μαρτίου, επισημαίνει ότι για αντιμετώπιση της κατάστασης δύναται να εξεταστούν βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, τα οποία να είναι στοχευμένα, προσωρινού χαρακτήρα, δημοσιονομικά κοστολογημένα και να μην ενθαρρύνουν την αχρείαστη αύξηση της ζήτησης καυσίμων.

Κατά τη συζήτηση, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι ορθώς η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών υιοθέτησαν την άποψη τόσο του ΑΚΕΛ όσο και άλλων κομμάτων, λέγοντας ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι ένα αναγκαίο μέτρο για ελάφρυνση των νοικοκυριών. Επανέλαβε την άποψη του ΑΚΕΛ για έναρξη συζήτησης για παρέκκλιση και για κατάργηση διπλής φορολογίας.

Ανέφερε ότι για τα μέτρα αυτά δεν χρειάζεται και πολλή προσπάθεια γιατί τα επιχειρήματα υπάρχουν και υπάρχει και αιτιολόγηση, και παράλληλα υπενθύμισε και τα άλλα μέτρα που κατέθεσε το κόμμα του.

Ο Επικεφαλής του Άλματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι από 1650 ευρώ τον τόνο το καύσιμο θα πέσει στα 1600, υπενθυμίζοντας ότι τον Μάρτιο ήταν στα 950. Αναφέρθηκε σε αντίφαση στην στάση της Κυβέρνησης λέγοντας ότι απευθύνθηκε στην Κομισιόν για παρέκκλιση για ακόμη 20 ευρώ τον τόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά δεν πράττει το ίδιο για τα καύσιμα κίνησης. Είπε ότι η Σουηδία πέτυχε μείωση στα 14 σεντ με παρέκκλιση από την Κομισιόν λέγοντας ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε παρέκκλιση μόνο για δυο σεντ και θα πρέπει να εξηγήσει γιατί αυτή παρέκκλιση.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι στην διάρκεια της παρούσας διακυβέρνησης έχει καταγραφεί μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης και συνεχίζεται ο μειωμένος συντελεστής στα καύσιμα κίνησης, ενώ διανύουμε και περίοδο με μηδενικό ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντων και στο ρεύμα. Είπε ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η κυπριακή οικονομία και άλλες στην ΕΕ δεν διανύουν μια συνηθισμένη περίοδο με μεγάλες κρίσεις αλλά αντιθέτως είμαστε σε διαρκή κρίση.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος είπε ότι η Κυβέρνηση έλαβε και οριζόντια και στοχευμένα μέτρα το τελευταίο διάστημα και χαιρέτισε την θέση του ΥΠΟΙΚ για διεκδίκηση και εξαίρεση για περαιτέρω μείωση. Είπε ότι όντως διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και σίγουρα πρέπει να γίνεται μια "νούσιμη" διαχείριση γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε καλύτερα ή χειρότερα δεδομένα. Ωστόσο είπε ότι όταν το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, πρέπει να επιμένουμε σε λήψη περαιτέρω μέτρων για ευάλωτες ειδικά ομάδες.

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι είναι μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση και έχει θετική επίπτωση στην άμβλυνση του βάρους στους πολίτες. Ανέφερε όμως ότι τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν στην ολότητά τους το πρόβλημα που εντόπισε ο ΔΗΣΥ ότι δηλαδή φύγαμε από τις προκλήσεις της ανεργίας και πήγαμε σε άλλες προκλήσεις που αφορούν την πληθωριστική κρίση και την ακρίβεια. Θα έπρεπε, είπε, να προσαρμόσει η Κυβέρνηση τις πολιτικές της προς αυτές τις προκλήσεις. Η κ. Ορφανίδου αναφέρθηκε στην ανάγκη για ολιστική προσέγγιση με διαρθρωτικά μέτρα και αναπτύξεις καθώς και ανακατανομής υφιστάμενων πόρων προς κατηγορίες πληθυσμού που πλήττονται το περισσότερο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι δεν πρέπει απλώς να ακούμε το επιχείρημα ότι έχουμε το πέμπτο πιο φτηνό καύσιμο και να παραθέτουμε αριθμούς αλλά να έχουμε στο νου μας και πως είναι ρυθμισμένη η ζωή στην Κύπρο, το γεγονός ότι κάθε σπίτι χρειάζεται δύο οχήματα τουλάχιστον και ότι γονείς, παππούδες και γιαγιάδες γίνονται οδηγοί για να μεταφέρουν παιδιά και εγγόνια σε φροντιστήρια και δραστηριότητες. Ανέφερε ότι σε άλλα κράτη της ΕΕ έχουν περισσότερες επιλογές και υπενθύμισε και έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που ανέδειξε ότι εκτός από ανεπαρκή δημόσια μέσα, το κόμιστρο διακίνησης είναι ψηλότερο από τη διακίνηση με αυτοκίνητο.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι το κόμμα του συμφωνεί στην ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων αλλά ζητά και αύξησή τους με δυο τρόπους με επιστροφή μέρους από τα αυξημένα έσοδα του κράτους και μέσω κοινωνικών πολιτικών και ανακαταμερισμό από αυτούς που θησαυρίζουν εξαιτίας της ακρίβειας, της δεσπόζουσας θέσης τους και των ολιγοπωλίων.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης είπε ότι πρέπει να υπάρξουν μόνιμες λύσεις και χαρακτήρισε παράλογο η ενέργεια να φορολογείται ενώ θα έπρεπε να είναι είδος πρώτης ανάγκης. Είπε ότι το κόμμα του θα καταθέσει σύντομα πέντε προτάσεις νόμου προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέφερε επίσης ότι είναι παράλογο το κράτος να εισπράττει φόρους από είδος πρώτης ανάγκης και μετά, κατά το δοκούν - κατά την έκφρασή του - να δίνει ως ελεημοσύνη για ελαφρύνσεις σε μικρά διαστήματα.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής είπε ότι βιώνουμε τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης και το κράτος στο μέτρο των δυνατοτήτων του ανταποκρίνεται για ελάφρυνση των πολιτών. Απαντώντας σε εισηγήσεις κομμάτων, είπε ότι πρέπει να τίθενται όρια και διερωτήθηκε τι θα γίνει την επόμενη μέρα αν το κράτος διαθέσει τα πλεονάσματά του ή μηδενίσει φορολογίες φέρνοντας και το παράδειγμα της Ισπανίας. Είπε επίσης ότι είναι σωστό το κράτος να στηρίζει με νούσιμο τρόπο και προσεκτικά.

Η βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου υπενθύμισε ότι έχουμε από τους πιο χαμηλούς φόρους της ΕΕ στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και σωστά τώρα μειώνεται γιατί τώρα έχει ανάγκη ο κόσμος.

Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει ότι η νομοθεσία έχει άμεση ισχύ από τα μεσάνυκτα και όχι από 1η Νοεμβρίου όπως ήταν στο αρχικό νομοσχέδιο. Ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει μέτρο για απορρόφηση του κόστους από την μεγάλη γεωπολιτική κρίση αλλά η Κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με βάση τις δημοσιονομικές της δυνατότητες. Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αναμένεται και απάντηση για παρέκκλιση από Κομισιόν για περαιτέρω μείωση του δυσβάστακτου κόστους. Ανέφερε επίσης ότι εξηγήθηκε πολλές φορές γιατί απαγορεύεται ο μηδενισμός του ΦΠΑ γιατί στο τέλος "θα σερβίρουμε τον λογαριασμό στον Κύπριο πολίτη".

Πηγή: ΚΥΠΕ