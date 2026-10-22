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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία: Ακινητοποίησαν το λεωφορείο με 11 τυφλά άτομα στη Λευκωσία - Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν με ταξί

 22.10.2026 - 18:53
Απίστευτη ταλαιπωρία: Ακινητοποίησαν το λεωφορείο με 11 τυφλά άτομα στη Λευκωσία - Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν με ταξί

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία, όταν ακινητοποιήθηκε το λεωφορείο που μετέφερε 11 τυφλά άτομα από την επαρχία Λάρνακας, έπειτα από παρέμβαση λειτουργών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και της Αστυνομίας Κύπρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε καταγγελία, οι 11 επιβάτες επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο που απέστειλε η εταιρεία για τη μεταφορά τους στη Σχολή Τυφλών, χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος. Στο σημείο βρίσκονταν λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και μέλη της Αστυνομίας, οι οποίοι φέρονται να διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς τη διεύθυνση της Σχολής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την κατάσταση.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της την προηγούμενη ημέρα, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) ανέφερε ότι η Σχολή Τυφλών είχε αποστείλει σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς.

Τελικά, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν επέτρεψε τη μεταφορά των 11 ατόμων με το συγκεκριμένο λεωφορείο και ζήτησε από την εταιρεία να μεριμνήσει για την επιστροφή τους στις οικίες τους. Όπως αναφέρεται, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν τελικά στην επαρχία Λάρνακας με ταξί.

Επικρίσεις για τους χειρισμούς

Στην καταγγελία διατυπώνονται, παράλληλα, έντονες επικρίσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και την Προεδρία της Δημοκρατίας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η κατάσταση, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για την αξιοπρέπεια και την ισότιμη μεταχείριση των τυφλών ατόμων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εκδηλώσεις του Ραδιομαραθωνίου, με τον συντάκτη της καταγγελίας να υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται τα άτομα με αναπηρία ενδέχεται να αναπαράγει στερεότυπα και να πλήττει την αξιοπρέπειά τους. 

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