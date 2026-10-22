VIDEO: Το μήνυμα Αβέρωφ στον Παμπορίδη ενόψει της μάχης για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - «Θα είναι μια γιορτή της δημοκρατίας»

Σε δηλώσεις του μετά την παράδοση των εγγράφων στα γραφεία του κόμματος, στην Πινδάρου, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι επέλεξε να καταθέσει από σήμερα τα έντυπα, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την εξέτασή τους, λόγω του μεγάλου όγκου.

«Προσκόμισα στο κόμμα μας, από σήμερα, περισσότερα από 3.000 έγγραφα με υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητάς μου, ούτως ώστε να έχουν στην παράταξη το χρόνο, λόγω του μεγάλου όγκου, για τους απαραίτητους ελέγχους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τα ονόματα στελεχών και αξιωματούχων του ΔΗΣΥ που στηρίζουν την υποψηφιότητά του, ο τέως πρόεδρος του κόμματος έδωσε έμφαση στη συμμετοχή των απλών μελών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η στήριξη προέρχεται σχεδόν από το σύνολο των αξιωματούχων της παράταξης.

«Σημασία έχει η στήριξη από τις χιλιάδες μέλη, τους απλούς στρατιώτες του ΔΗΣΥ, αλλά σχεδόν και την ολότητα των αξιωματούχων της παράταξης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι περισσότερα θα λεχθούν από τη Δευτέρα.

Στέλνοντας το μήνυμά του, έκανε λόγο για ενότητα, μια δίκαιη κοινωνία και μια επανενωμένη και ασφαλή πατρίδα.

«ΑΒΕΡΩΦ 2028» στις κάσιες με τις υπογραφές

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι στις κάσιες που μετέφερε στην Πινδάρου αναγραφόταν το σύνθημα «ΑΒΕΡΩΦ 2028», ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στη μακρά διαδρομή του στον Δημοκρατικό Συναγερμό και στη σχέση του με τα μέλη της παράταξης.

«Νιώθω εμπιστοσύνη στον κόσμο της παράταξης, που πενήντα από τα 65 μου χρόνια τα πέρασα μαζί τους. Άλλοι με ανάγιωσαν και με άλλους αναγιωθήκαμε μαζί σε αυτή την παράταξη. Και κάποιοι είναι σαν τα δικά μου παιδιά», δήλωσε.

Τι είπε για τον Γιώργο Παμπορίδη

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ κλήθηκε να στείλει μήνυμα και προς τον ανθυποψήφιό του για το κομματικό χρίσμα, Γιώργο Παμπορίδη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την προοπτική μιας πολιτικής αντιπαράθεσης στη βάση των ιδεών και των θέσεων των δύο υποψηφίων.

Όπως ανέφερε, η εσωκομματική διαδικασία θα πρέπει να αποτελέσει μια «γιορτή της δημοκρατίας», σημειώνοντας ότι θεωρεί τον κ. Παμπορίδη πολιτικό με ξεκάθαρες απόψεις και ότι προσβλέπει σε έναν υγιή ανταγωνισμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, η επόμενη ημέρα θα πρέπει να βρει την παράταξη ενωμένη, με βασικό στόχο, όπως είπε, την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης.

Οι δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου έρχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διεκδίκησης του χρίσματος του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, με την εσωκομματική αναμέτρηση να επικεντρώνεται πλέον στις υποψηφιότητες και στη στήριξη που συγκεντρώνει κάθε πλευρά.