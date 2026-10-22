VIDEO - Αβέρωφ Νεοφύτου: Πήγε στην Πινδάρου με πέντε κάσιες και πάνω από 3.000 υπογραφές - Υποβάλει υποψηφιότητα τη Δευτέρα

Ο κ. Νεοφύτου κατέβηκε από το όχημά του μεταφέροντας πέντε… κάσιες, οι οποίες έφεραν μάλιστα το προσωπικό του λογότυπο, σε μια κίνηση που παραπέμπει ήδη στην προετοιμασία ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Στην είσοδο του κτηρίου τον υποδέχθηκε ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χαμόγελα και μια θερμή χειραψία, προτού προχωρήσουν στο εσωτερικό των γραφείων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν περιορίστηκε στις 500 υπογραφές που απαιτούνται από μέλη του κόμματος για τη διεκδίκηση του χρίσματος, αλλά εξασφάλισε τη στήριξη περισσότερων από 3.000 μελών.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ το απαιτούμενο όριο και δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΔΗΣΥ, με το βλέμμα στραμμένο στις πολιτικές εξελίξεις ενόψει του 2028.

Σε νεότερη ενημέρωση αναφέρεται ότι «την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, στις 11:30 π.μ, ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, θα μεταβεί στα γραφεία του κόμματος, στην Πινδάρου, για να υποβάλει την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028».