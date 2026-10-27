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ΔΙΕΘΝΗ

Είδε τροχαίο, σταμάτησε να καλέσει την αστυνομία ενώ φορούσε στολή... μπανάνας και έγινε viral στη Φλόριντα - Απίστευτο βίντεο

 27.10.2026 - 08:59
Είδε τροχαίο, σταμάτησε να καλέσει την αστυνομία ενώ φορούσε στολή... μπανάνας και έγινε viral στη Φλόριντα - Απίστευτο βίντεο

Viral έχει γίνει μια γυναίκα στη Φλόριντα καθώς κάλεσε την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια μετά από τροχαίο ατύχημα ενώ φορούσε στολή μπανάνας!

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου όταν η Στέφανι Οροπέζα και ο αρραβωνιαστικός της επέστρεφαν στο σπίτι τους από ένα πάρτι για το Halloween.

Όπως περιέγραψε η Οροπέζα, είδαν έναν οδηγό να πέφτει με το αυτοκίνητό του πάνω στο μπαρ The Moderne, στο Ορλάντο, προκαλώντας ζημιές περίπου 50.000 δολαρίων.


Όταν δημοσιεύθηκε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, ο ιδιοκτήτης του μπαρ δέχθηκε αρκετά ερωτήματα για το αν τα πλάνα ήταν ΑΙ.

«Έλεγαν: “Είναι αυτό τεχνητή νοημοσύνη; Μας κοροϊδεύετε;”. Κι εγώ τους έλεγα: “Όχι, όχι, πρόκειται πραγματικά για μια μπανάνα που κυκλοφορεί ανεξέλεγκτη στους δρόμους της περιοχής Μιλς στις 4:30 τα ξημερώματα, σώζοντας την κατάσταση και αναφέροντας το περιστατικό”» δήλωσε ο Μάικλ Νγκουέν.

 

Η Οροπέζα, όπως δήλωσε στο ABC, αντιλήφθηκε το επόμενο πρωί ότι είχε γίνει διάσημη στο διαδίκτυο: «Ξύπνησα και έψαξα να δω αν είχε δημοσιεύσει κανείς κάτι για το τροχαίο και τότε είδα ότι ο τίτλος ήταν “η μπανάνα-ήρωας”»

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ αναζήτησε και κατάφερε τελικά να εντοπίσει την Οροπέζα την οποία ευχαρίστησε με ένα δωρεάν γεύμα.


«Είναι ωραίο συναίσθημα», δήλωσε η ίδια. «Και ελπίζω όλο αυτό να μπορέσει να περάσει ένα θετικότερο μήνυμα: ότι, αν δείτε κάποιον να χρειάζεται βοήθεια…».

Πηγή: protothema.gr

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