Είδε τροχαίο, σταμάτησε να καλέσει την αστυνομία ενώ φορούσε στολή... μπανάνας και έγινε viral στη Φλόριντα - Απίστευτο βίντεο

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου όταν η Στέφανι Οροπέζα και ο αρραβωνιαστικός της επέστρεφαν στο σπίτι τους από ένα πάρτι για το Halloween.

Όπως περιέγραψε η Οροπέζα, είδαν έναν οδηγό να πέφτει με το αυτοκίνητό του πάνω στο μπαρ The Moderne, στο Ορλάντο, προκαλώντας ζημιές περίπου 50.000 δολαρίων.



Όταν δημοσιεύθηκε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, ο ιδιοκτήτης του μπαρ δέχθηκε αρκετά ερωτήματα για το αν τα πλάνα ήταν ΑΙ.

«Έλεγαν: “Είναι αυτό τεχνητή νοημοσύνη; Μας κοροϊδεύετε;”. Κι εγώ τους έλεγα: “Όχι, όχι, πρόκειται πραγματικά για μια μπανάνα που κυκλοφορεί ανεξέλεγκτη στους δρόμους της περιοχής Μιλς στις 4:30 τα ξημερώματα, σώζοντας την κατάσταση και αναφέροντας το περιστατικό”» δήλωσε ο Μάικλ Νγκουέν.

Η Οροπέζα, όπως δήλωσε στο ABC, αντιλήφθηκε το επόμενο πρωί ότι είχε γίνει διάσημη στο διαδίκτυο: «Ξύπνησα και έψαξα να δω αν είχε δημοσιεύσει κανείς κάτι για το τροχαίο και τότε είδα ότι ο τίτλος ήταν “η μπανάνα-ήρωας”»

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ αναζήτησε και κατάφερε τελικά να εντοπίσει την Οροπέζα την οποία ευχαρίστησε με ένα δωρεάν γεύμα.



«Είναι ωραίο συναίσθημα», δήλωσε η ίδια. «Και ελπίζω όλο αυτό να μπορέσει να περάσει ένα θετικότερο μήνυμα: ότι, αν δείτε κάποιον να χρειάζεται βοήθεια…».

Πηγή: protothema.gr