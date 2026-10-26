Χάος στο Μπιλμπάο: Σοβαρά επεισόδια και συλλήψεις μετά την ακύρωση εκδήλωσης ακροδεξιού ινφλουένσερ

Όπως αναφέρει η eldiario.es, oι ταραχές ξεκίνησαν στην περιοχή Ντεούστο, κοντά στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, και επεκτάθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων η περιοχή γύρω από τον πύργο Iberdrola, στην απέναντι πλευρά του ποταμού.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων, Μπίνγκεν Θουπίρια, οι συλλήψεις έφτασαν περίπου τις 20, με πολλούς από τους συλληφθέντες να είναι ανήλικοι.

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Coches ardiendo en una calle de Bilbao durante los disturbios tras el acto frustrado de Vito Quiles https://t.co/UjSwY2KPON https://t.co/VoHZUEfijF — elDiario.es (@eldiarioes) October 26, 2026

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία που είχε αναπτυχθεί από το πρωί για την αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων, οι δυνάμεις της βασκικής αστυνομίας Ertzaintza είχαν αποσυρθεί από ορισμένα σημεία όταν άρχισαν οι ταραχές. Μέχρι να επιστρέψουν και να επέμβουν, ολόκληρα τμήματα δρόμων είχαν παραδοθεί στις φλόγες.

Από τις ειρηνικές διαδηλώσεις στα οδοφράγματα και τις φωτιές

Η ένταση άρχισε να κλιμακώνεται περίπου στις 18:30, όταν ομάδες διαδηλωτών παρέμειναν στην περιοχή όπου νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί κινητοποιήσεις κατά της επίσκεψης του Κίλες.

Πολλοί είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους ή φορούσαν κουκούλες.

Λίγο μετά τις 19:15, μια μεγάλη στήλη φωτιάς ήταν ορατή στη λεωφόρο που φέρει το όνομα του πρώτου προέδρου της βασκικής κυβέρνησης, Χοσέ Αντόνιο Αγκίρε. Ο δρόμος είχε αποκλειστεί πλήρως από την κυκλοφορία, ενώ ομάδες ατόμων είχαν μετακινήσει κάδους απορριμμάτων για να στήσουν οδοφράγματα και πετούσαν φωτοβολίδες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν διαδοχικές εστίες φωτιάς, καθώς στις φλόγες τυλίχθηκαν σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα της Δημοτικής Αστυνομίας του Μπιλμπάο, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως οδόφραγμα.

Μέχρι τις 19:30 είχαν καταγραφεί πολλαπλές πυρκαγιές στην περιοχή, χωρίς να είναι ορατή η αστυνομική παρουσία που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πρώτες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επέστρεψαν περίπου στις 19:40, όταν μονάδες της κινητής ταξιαρχίας της Ertzaintza αναπτύχθηκαν στην κεντρική λεωφόρο και στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να προχωρούν πεζή, πραγματοποιώντας συλλήψεις και επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Ο αρχικός απολογισμός στις 20:15 (τοπική ώρα) έκανε λόγο για εννέα συλλήψεις, οι οποίες αυξήθηκαν σε 14 μέχρι τις 21:00. Αργότερα το βράδυ, ο αριθμός των συλληφθέντων έφτασε περίπου τους 20.

Επεισόδια, εμπρησμοί και οδοφράγματα σημειώθηκαν και σε άλλα σημεία του Μπιλμπάο, ενώ σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες καταστήματα δέχθηκαν επιθέσεις και λεηλατήθηκαν.

Ακόμη και στις 22:00, η βασκική αστυνομία συνέχιζε τις επιχειρήσεις αναζήτησης ατόμων που συμμετείχαν στις ταραχές, με πρόσθετες ενισχύσεις να φτάνουν από άλλες περιοχές της Βισκαΐας.

Καταγγελίες για την αποχώρηση των αστυνομικών πριν από τα επεισόδια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διαχείριση της αστυνομικής επιχείρησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι δυνάμεις που είχαν κινητοποιηθεί προληπτικά αποσύρθηκαν λίγο πριν ξεσπάσουν τα σοβαρότερα επεισόδια

«Τους είχαν αποσύρει πριν από λίγο. Πίστευαν ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα», ανέφεραν αστυνομικές πηγές, σχολιάζοντας την απόφαση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στην περιοχή Ντεούστο βρίσκεται μία από τις βάσεις της Ertzaintza, γνωστή ως Ugarteko, καθώς και εγκαταστάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

Το αστυνομικό συνδικάτο Erne κατήγγειλε ως ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι ένας μηχανισμός ασφαλείας, ο οποίος είχε σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση γνωστού κινδύνου, άρχισε να αποσύρεται με αδικαιολόγητη βιασύνη.

«Η ακύρωση μιας εκδήλωσης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εξαφανίζεται και ο κίνδυνος, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολυπληθείς συγκεντρώσεις, κλίμα έντασης και προφανείς πιθανότητες επεισοδίων», ανέφερε το συνδικάτο.

Παράλληλα, ζήτησε εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία και κατήγγειλε την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης των αστυνομικών δυνάμεων.

«Είναι απαράδεκτο οι μονάδες της Κινητής Ταξιαρχίας και της Προστασίας των Πολιτών να αναγκάζονται, πολύ συχνά, να επεμβαίνουν σχεδόν στα τυφλά, αντιδρώντας εκ των υστέρων σε όσα συμβαίνουν στους δρόμους, χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να προλάβουν τις εξελίξεις», υπογράμμισε.

Η αστυνομία κάνει λόγο για προσχεδιασμένα επεισόδια

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων ανέφερε ότι ομάδα ατόμων, η οποία είχε συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία του Βίτο Κίλες, προκάλεσε επεισόδια στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ομάδα κατευθύνθηκε προς το αστυνομικό τμήμα του Ντεούστο, πετώντας πέτρες, ενώ στη διαδρομή πυρπόλησε μία από τις μοτοσικλέτες της Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι αρχές επισήμαναν ότι ο Κίλες είχε ήδη ακυρώσει την εκδήλωσή του αρκετές ώρες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, στις 14:00 είχε επικοινωνήσει με την Ertzaintza για να διερευνήσει το ενδεχόμενο μεταφοράς της συγκέντρωσης σε άλλο σημείο, αλλά ενημερώθηκε κατηγορηματικά ότι αυτό δεν ήταν δυνατό.

Στις 16:06 γνωστοποίησε εγγράφως ότι δεν θα πραγματοποιούσε την εκδήλωση.

«Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που προκαλούν επεισόδια ενεργούν προσχεδιασμένα, με μοναδική πρόθεση την πρόκληση ταραχών», ανέφερε η βασκική κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Χώρας των Βάσκων καταδικάζει τις ταραχές

Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου της αυτόνομης κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων, Ιμανόλ Πραδάλες, ο οποίος καταδίκασε τα επεισόδια κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε τελετή απονομής βραβείων.

Ο Πραδάλες έκανε λόγο για «χάος» που προκλήθηκε στην πόλη, επισημαίνοντας ότι ο Βίτο Κίλες τελικά δεν εμφανίστηκε, ενώ εκατοντάδες πολίτες είχαν διαδηλώσει ειρηνικά εναντίον της παρουσίας του.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι «αρκετές εκατοντάδες ριζοσπαστικοποιημένα και οργανωμένα άτομα» προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

«Με ανησυχεί βαθύτατα. Είναι ανυπόφορο. Απαράδεκτο. Φτάνει πια! Δεν τους χρειαζόμαστε ούτε τους θέλουμε σε αυτή τη χώρα», δήλωσε.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι τέτοιες ενέργειες βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές που εκπροσωπούσε ο Χοσέ Αντόνιο Αγκίρε, το όνομα του οποίου φέρει η λεωφόρος όπου σημειώθηκαν τα σοβαρότερα επεισόδια.

Στο Μπιλμπάο πραγματοποιούνταν την ίδια ημέρα και σύνοδος με τη συμμετοχή τεσσάρων προέδρων αυτόνομων περιφερειακών κυβερνήσεων: του Ιμανόλ Πραδάλες, του προέδρου της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, του προέδρου της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίγια και του προέδρου των Καναρίων Νήσων Φερνάντο Κλαβίχο.

Ωστόσο, τα γεγονότα γύρω από την ακυρωθείσα επίσκεψη του Κίλες μονοπώλησαν την προσοχή των αρχών ασφαλείας.

Πηγή: protothema.gr