Ελλάδα: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πέντε πρώτοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη franchise στη Νέα Ιωνία.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες πέντε ακόμη κατηγορούμενων.

Ο συνήγορος του προγραμματιστή του λογισμικού που χρησιμοποιούσε η πλατφόρμα της Pizza Fan, Μιλτιάδης Ζησίδης, τόνισε ότι «αναδείξαμε όλα τα κρίσιμα νομικά και ουσιαστικά κενά που υπήρχαν στη δικογραφία κατά την άποψή μας και τεχνικά κενά διότι η λειτουργία του αλγορίθμου ήταν διαφορετική από αυτή που παρουσιάστηκε και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος».

Ειδικότερα, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αύριο Τρίτη την ίδια διαδρομή αναμένεται να κάνει ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, και ο και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους (λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων). Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 κατηγορούμενοι.

«Το υλικό της προανάκρισης βασίζεται σε αυθαίρετες κρίσεις και παραδοχές που δεν ταιριάζουν με το υλικό της δικογραφίας για τους κατηγορουμένους που εκπροσωπώ. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα αφεθούν ελεύθεροι» ανέφερε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής που εκπροσωπεί τρεις εκ των κατηγορουμένων.

Πηγή: protothema.gr