VIDEO: Ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο: Σε τροχιά υλοποίησης το «Κρόνος» - Αναμένονται και άλλες ενεργειακές εξελίξεις

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την ενεργειακή πορεία της Κύπρου, καθώς το έργο φιλοδοξεί να οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση κυπριακού φυσικού αερίου, με τις πρώτες εξαγωγές να τοποθετούνται χρονικά μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του 2028.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, με στόχο την έναρξη της παραγωγής στις αρχές του 2028.

Οι συμβάσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως γράφει το ρεπορτάζ, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση υποθαλάσσιων συστημάτων παραγωγής, πλωτής μονάδας ελέγχου, θαλάσσιων αγωγών και υποθαλάσσιων καλωδίων, καθώς και η κατασκευή χερσαίου αγωγού για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στη Νταμιέτα της Αιγύπτου. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού περιλαμβάνονται επίσης γεωτρήσεις με το γεωτρύπανο SAIPEM 10000 και η εγκατάσταση αγωγών παραγωγής φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζετι ότι οι συμβάσεις υπογράφηκαν το σήμερα το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία των εργολάβων που αναλαμβάνουν τα έργα, αξιωματούχων των εταιρειών ΕΝΙ και ΤΟΤΑΛ, καθώς και των πρέσβεων της Αιγύπτου και της Ιταλίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της ανάπτυξης του κοιτάσματος.

Ο ΠτΔ ανέφερε, «η υπογραφή των συμβάσεων ύψους έως και 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος “Κρόνος”, και κατ’ επέκταση την πρώτη εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για τις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας, με ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, σημείωσε ότι η σημασία του κοιτάσματος υπερβαίνει τις εκτιμώμενες ποσότητες φυσικού αερίου, καθώς αποτελεί το πρώτο έργο ανάπτυξης υδρογονανθράκων της Κύπρου και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή της πορεία.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη του «Κρόνου» αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες μετατροπής των υπεράκτιων ανακαλύψεων σε ουσιαστική οικονομική και στρατηγική αξία για τη χώρα.

Από τον «Κρόνο» στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω Αιγύπτου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με βάση τον σχεδιασμό, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται από το κοίτασμα «Κρόνος» στις εγκαταστάσεις του αιγυπτιακού κοιτάσματος «Ζορ», όπου θα υποβάλλεται σε επεξεργασία. Στη συνέχεια, θα διοχετεύεται στις χερσαίες εγκαταστάσεις της Νταμιέτα, όπου θα υγροποιείται και θα φορτώνεται σε δεξαμενόπλοια, προκειμένου να εξαχθεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αξιοποίηση υφιστάμενων περιφερειακών υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού, καθώς επιτρέπει την προώθηση του έργου με στόχο την ταχύτερη εμπορευματοποίηση του φυσικού αερίου.

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της ΕΝΙ, Γκουίντο Μπρούσκο, χαρακτήρισε τον «Κρόνο» στρατηγικό έργο για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι συνδυάζει την επιτυχία στην εξερεύνηση, την ταχεία ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για το πρώτο αναπτυξιακό έργο της ΕΝΙ στην Κύπρο, εκφράζοντας τη δέσμευση της εταιρείας να αποτελέσει μακροπρόθεσμο εταίρο στο ενεργειακό μέλλον της χώρας.

«Είναι η αρχή ενός ταξιδιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέες γεωτρήσεις μέχρι το τέλος του έτους

Η υπογραφή των συμβάσεων για τον «Κρόνο» αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, μόνο την αρχή των επόμενων ενεργειακών εξελίξεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοινοπραξία προγραμματίζει μέχρι το τέλος του έτους ακόμη δύο γεωτρήσεις, ανατολικά και δυτικά του κοιτάσματος.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για πρόσθετες ποσότητες που ξεπερνούν τα δύο τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, η εμπορική αξιοποίησή τους θα μπορούσε να διευκολυνθεί σημαντικά, λόγω της εγγύτητας των υποδομών που θα αναπτυχθούν για τον «Κρόνο».

Η προοπτική αυτή ενισχύει τη σημασία του έργου, καθώς οι υποδομές που σχεδιάζονται ενδέχεται να αξιοποιηθούν και για την ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων στην περιοχή.

Στο τραπέζι συνεργασία ΕΝΙ και ExxonMobil για το τεμάχιο 4

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις μεταξύ της ιταλικής ΕΝΙ και της αμερικανικής ExxonMobil για τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα αφορά τα δικαιώματα στο τεμάχιο 4 της κυπριακής ΑΟΖ, το οποίο παραμένει μέχρι στιγμής αδιάθετο.

Το συγκεκριμένο τεμάχιο συνορεύει με το τεμάχιο 5, στο οποίο δραστηριοποιείται η ExxonMobil, γεγονός που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δημιουργεί τη δυνατότητα διεκδίκησης δικαιωμάτων μέσω απευθείας ανάθεσης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο εταιρειών φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τις εξελίξεις να αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου.

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