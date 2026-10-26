Πλοίο από το Ισραήλ παίρνει η Κύπρος - Επεσαν οι υπογραφές της συμφωνίας

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια», επεσήμανε.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αναφέρει ότι η τελετή υπογραφής της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι τη διαδικασία της συμφωνίας χειρίστηκαν η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας και η Διεύθυνση Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Ικανοτήτων του κυπριακού Υπουργείου Άμυνας.

Τη συμφωνία, την οποία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Υποστράτηγος (ε.α.) Amir Baram, και ο Κύπριος ομόλογός του, Στέλιος Κουντούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου.

Βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ θα προμηθεύσει την Κύπρο με ένα νέο περιπολικό σκάφος, κατασκευασμένο από την εταιρεία Israel Shipyards, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με σειρά ναυτικών συστημάτων της εταιρείας Rafael, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Παράλληλα, σημειώνει ότι θα αναβαθμιστούν τα συστήματα που φέρει το ήδη υπάρχον περιπολικό σκάφος της Κύπρου, το οποίο έχει επίσης κατασκευαστεί από την Israel Shipyards.

Η συμφωνία υπογράφηκε παρουσία του επικεφαλής της SIBAT, Ταξιάρχου (ε.α.) Yair Kulas. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο, Shuli Davidovich, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Israel Shipyards, Eitan Zucker, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ναυτικών Συστημάτων της Rafael, Ran Tavor, καθώς και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διοίκησης Ναυτικού της Κύπρου και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια», αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «το νέο πλοίο, σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο πλοίο «Ιωαννίδης», θα υποστηρίξει διευρυμένες αποστολές περιπολίας, επιτήρησης, καθώς και έρευνας και διάσωσης».

«Ενισχύοντας τις δυνατότητές τους και εμβαθύνοντας τη συνεργασία τους, οι δύο χώρες επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την περιφερειακή σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.