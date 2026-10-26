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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΔΕΚ: Πότε θα πραγματοποιηθεί το Εκλογικό Συνέδριο του κόμματος

 26.10.2026 - 19:21
ΕΔΕΚ: Πότε θα πραγματοποιηθεί το Εκλογικό Συνέδριο του κόμματος

Το Εκλογικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ θα πραγματοποηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026 και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αξιωματούχων του Κινήματος και αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής διεξάγεται την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026, ανακοίνωσε η ΕΔΕΚ, προσθέτοντας ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, ώρα 13:00. 

Η ΕΔΕΚ αναφέρει περαιτέρω ότι πριν από το Εκλογικό Συνέδριο διεξάγονται Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις για την εκλογή των επαρχιακών αξιωματούχων, των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών και αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το  Σάββατο 14 Νοεμβρίου για την Κερύνεια, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τη Λάρνακα, το  Σάββατο 21 Νοεμβρίου για τη Λεμεσό, την  Κυριακή 22 Νοεμβρίου για την Αμμόχωστο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου για την Πάφος και την  Κυριακή 29 Νοεμβρίου για τη Λευκωσία.

Η ΕΔΕΚ διευκρινίζει ότι από τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις εκλέγονται συνολικά πενήντα (50) μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

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