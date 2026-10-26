ΕΔΕΚ: Πότε θα πραγματοποιηθεί το Εκλογικό Συνέδριο του κόμματος

Η ΕΔΕΚ αναφέρει περαιτέρω ότι πριν από το Εκλογικό Συνέδριο διεξάγονται Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις για την εκλογή των επαρχιακών αξιωματούχων, των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών και αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου για την Κερύνεια, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τη Λάρνακα, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου για τη Λεμεσό, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου για την Αμμόχωστο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου για την Πάφος και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου για τη Λευκωσία.

Η ΕΔΕΚ διευκρινίζει ότι από τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις εκλέγονται συνολικά πενήντα (50) μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.