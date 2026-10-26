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ΔΙΕΘΝΗ

Γκουτέρες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Απαράδεκτες οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

 26.10.2026 - 19:24
Γκουτέρες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Απαράδεκτες οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

Τη θέση του Οργανισμού με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο ξεκαθάρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος τόνισε ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου στο Κάιρο για τη θέση του ΟΗΕ όσον αφορά τις χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες, ο Αντόνιο Γκουτέρες ξεκαθάρισε ότι «η θέση μας είναι πολύ σαφής: οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες».

Πρόσθεσε, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κάποια χώρα, ότι «όσον αφορά την κατάσταση στη θάλασσα, υπάρχει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνεται σεβαστό ούτε να γίνεται αποδεκτό». 

Σχετικά με «οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, έχουμε πάντα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ισχύς του νόμου υπερισχύει του νόμου της βίας, και αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρατε».

 

Πηγή: protothema.gr

 

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