Αρχή κατά της Διαφθοράς: Στα σκαριά η παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών

Το μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο Νίκος Ζαμπακίδης, ανέφερε ότι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού για στελέχωση της Αρχής είναι ένα «μόνιμο πρόβλημα» που «βαδίζει προς την επίλυσή του», σημειώνοντας ότι προς τούτο έχουν γίνει τροποποιήσεις του νόμου.

«Στον προϋπολογισμό έχουμε δώσει 22 θέσεις, εκ των οποίων οι 16 είναι ήδη εγκεκριμένες, και περιμένουμε άλλες 6, εκ των οποίων οι 4 αφορούν νομικούς και 2 λειτουργούς διαφάνειας», εξήγησε ο κ. Ζαμπακίδης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 4 θέσεις βοηθών γραμματειακών λειτουργών, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από πέρυσι.

Το σύνολο των υποθέσεων που βρίσκονται της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς είναι 943, εκ των οποίων οι 673 έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εκκρεμούν 270 υποθέσεις (ή ποσοστό 29%), σημείωσε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Αρχή όρισε ερευνώντες λειτουργούς για 19 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 11 ολοκληρώθηκαν και οι 8 βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι 4 από τις υπό εξέλιξη υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, στον οποίο, όπως είπε, εναπόκειται να αποφασίσει αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «4-5 άλλες υποθέσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης», σημειώνοντας ότι η Αρχή σύντομα θα ορίσει ερευνώντες λειτουργούς για αυτές τις υποθέσεις.

Αναφερόμενος στο lobbying και στα ζητήματα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων, ο Νίκος Ζαμπακίδης είπε ότι η Αρχή έχει μητρώο με 380 εγγεγραμμένα άτομα. Παράλληλα, τόνισε ότι «πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας ως Κύπρου», προσθέτοντας ότι η Αρχή είναι σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας για εισαγωγή σχετικού μαθήματος ή προγράμματος στα σχολεία.

Η Επιτροπή GRECO είχε κάνει συστάσεις στην Αρχή για τους πόρους και το προσωπικό της, τις οποίες η Αρχή υπέβαλε στη Βουλή για έγκριση «χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα καμία φορά», τόνισε, προσθέτοντας ότι το θέμα του προσωπικού «οδεύει προς επίλυση».

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το έτος 2027, ο κ. Ζαμπακίδης είπε ότι τα ποσά του προϋπολογισμού είναι «πανομοιότυπα με το 2026, με ελάχιστες διαφορές».

Ανέφερε, επίσης, ότι η Αρχή κάνει προσπάθειες ούτως ώστε το κάθε Υπουργείο να ορίσει ένα άτομο που θα ενεργεί ως επαφή με την Αρχή, εκφράζοντας ελπίδα ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει απήχηση στα Υπουργεία.

Ο Νίκος Ζαμπακίδης επεσήμανε ότι προχωρεί το ζήτημα της παραχώρησης ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή, παρά τις αμφισβητήσεις που είχαν διατυπώσει διάφορα πρόσωπα για τη συνταγματικότητα αυτής της παραχώρησης, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη γίνει κάποιες συναντήσεις με τη Νομική Υπηρεσία για το ζήτημα. «Προχωρούμε με τροποποίηση της νομοθεσίας μας, με προκαταρκτική εργασία», ανέφερε. «Μόλις ολοκληρωθούν οι διεργασίες, θα δοθεί η ανάλογη ενημέρωση», συμπλήρωσε.

Σε ερωτήσεις της Βουλεύτριας του ΔΗΣΥ, Σάβιας Ορφανίδου, αν η δημοσιοποίηση ενός πορίσματος επηρεάζει το μαρτυρικό υλικό μιας υπόθεσης και αν αυτό έχει συμβεί σε ορισμένες υποθέσεις, ο Νίκος Ζαμπακίδης απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι «βλέπουμε κάποια ανησυχία» και «διστακτικότητα» των μαρτύρων «σε κάποιες περιπτώσεις».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της κ. Ορφανίδου, ο κ. Ζαμπακίδης εξήγησε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθορά διενεργεί προκαταρκτική έρευνα, προσθέτοντας ότι οι υποθέσεις παραπέμπονται στον Γενικό Εισαγγελέα ότι διαπιστώνεται ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για πιθανά ποινικά αδικήματα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ρώτησε αν η Αρχή έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση του μαύρου βαν στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, με τον κ. Ζαμπακίδη να απαντά ότι «είμαστε πολύ κοντά» στην έναρξη της έρευνας.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ρώτησε αν είναι περισσότερες οι ανώνυμες από τις επώνυμες καταγγελίες και αν οι επώνυμες καταγγελίες είναι πιο στοιχειοθετημένες από τις ανώνυμες, με τον Νίκο Ζαμπακίδη να απαντά θετικά, διευκρινίζοντας ότι οι ανώνυμες καταγγελίες ερευνώνται εφόσον έχουν συγκεκριμένα στοιχεία και δεν είναι αόριστες.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Χατζηγεωργίου, ρώτησε αν κάποιες καταγγελίες γίνονται για αλλότριους σκοπούς, με τον κ. Ζαμπακίδη να απαντά αρνητικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ