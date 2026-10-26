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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία το Προξενείο της Μολδαβίας - Ενισχύονται οι διμερείς σχέσεις

 26.10.2026 - 22:02
Εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία το Προξενείο της Μολδαβίας - Ενισχύονται οι διμερείς σχέσεις

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Κύπρο εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα στη Λευκωσία, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών της Μολδαβίας, Μιχάι Ποπσόι, με τον κ. Κόμπο να ανακοινώνει επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας της Κύπρου στη Μολδαβία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με συμφωνία κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή των εγκαινίων, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με τις αρμόδιες ομάδες να αναμένεται να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Όπως είπε, η διαδικασία θα αρχίσει με επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας της Κύπρου στη Μολδαβία, με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για συμφωνία κοινωνικών ασφαλίσεων.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε τη σημασία των κοινών αξιών, του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, σημειώνοντας ότι η στήριξη μεταξύ των δύο χωρών στα ζητήματα αυτά είναι αμοιβαία.

Επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευση της Κύπρου να στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας, εξαίροντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην εκπλήρωση των απαιτήσεων για ένταξη στην ΕΕ.

«Έχουμε στηρίξει τη Μολδαβία σε αυτή την πορεία και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε», ανέφερε.

Ο κ. Κόμπος πρόσθεσε ότι το νέο Επίτιμο Προξενείο θα αποτελέσει «σημαντικό σημείο αναφοράς» για τη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Ποπσόι χαρακτήρισε τα εγκαίνια ιστορική στιγμή για τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ευχαριστώντας την Κύπρο για τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας.

«Η Κύπρος έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ένας αξιόπιστος φίλος της Μολδαβίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος της Κύπρου, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

Ο Μολδαβός Υπουργός αναφέρθηκε στις δυνατότητες βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων στη Μολδαβία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών.

Χαιρέτισε το γεγονός ότι πραγματοποιούνται πλέον τρεις απευθείας πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ των δύο χωρών και εξέφρασε την ελπίδα ότι το Επίτιμο Προξενείο θα λειτουργήσει ως ισχυρή γέφυρα μεταξύ Μολδαβίας και Κύπρου.

Ο Πρέσβης της Μολδαβίας στην Κύπρο, Αντρέι Πόποφ, εξήρε τον διορισμό του Ιωάννη Γεωργούλα στη θέση του Επίτιμου Προξένου, αναφερόμενος στο ευρύ δίκτυο επαφών του και στην ικανότητά του να φέρνει ανθρώπους κοντά.

Ο κ. Γεωργούλας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον διορισμό του, δηλώνοντας ότι αποτελεί μεγάλη τιμή να υπηρετεί ως Επίτιμος Πρόξενος της Μολδαβίας στην Κύπρο και υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μέλη του διπλωματικού σώματος, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της μολδαβικής κοινότητας στην Κύπρο.

Ακολούθησε δεξίωση για τον εορτασμό της 35ης επετείου της ανεξαρτησίας της Μολδαβίας.

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