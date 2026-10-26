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ΔΙΕΘΝΗ

«Μήνυμα στον Ερντογάν» Τι γράφουν ισραηλινά ΜΜΕ για τη νέα αμυντική συμφωνία με Κύπρο

 26.10.2026 - 23:05
«Μήνυμα στον Ερντογάν» Τι γράφουν ισραηλινά ΜΜΕ για τη νέα αμυντική συμφωνία με Κύπρο

Με εκτενείς αναφορές και ιδιαίτερη έμφαση στη γεωπολιτική σημασία της συμφωνίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την Τουρκία, καλύπτουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τη νέα αμυντική συμφωνία Κύπρου και Ισραήλ, που υπεγράφη σήμερα στη Λευκωσία και προβλέπει την προμήθεια νέου περιπολικού ανοικτής θαλάσσης και την αναβάθμιση του υφιστάμενου «Ιωαννίδης».

Η εφημερίδα Maariv, τιτλοφορεί το δημοσίευμα «Η νέα συμφωνία όπλων μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου – και το μήνυμα στον Ερντογάν». Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ακόμη μία κίνηση εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, με φόντο την ένταση με την Τουρκία. Η εφημερίδα συνδέει ευθέως την προμήθεια με τις περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Ανάλογη προσέγγιση υιοθετεί και η οικονομική ιστοσελίδα Walla Money. Χαρακτηρίζει τη συμφωνία ακόμη μία σημαντική εξοπλιστική συνεργασία του Ισραήλ με γειτονικές χώρες που, όπως γράφει, απειλούνται από την Τουρκία. Το δημοσίευμα εκτιμά την αξία της στα 150 εκατομμύρια δολάρια, υπενθυμίζοντας παράλληλα την πρόσφατη απόκτηση του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX από την Κύπρο. Το Walla αναφέρει ακόμη ότι η Κύπρος σχεδίαζε αρχικά να αποκτήσει τρία περιπολικά αυτού του τύπου, μήκους 62 μέτρων και εκτοπίσματος 500 τόνων.

Από την πλευρά τou, το Arutz 7 - Israel National News επικεντρώνεται κυρίως στην επιχειρησιακή διάσταση, αναφέροντας ότι το νέο σκάφος των Israel Shipyards θα εξοπλιστεί με προηγμένα ναυτικά συστήματα της Rafael, ενώ θα αναβαθμιστεί και ο εξοπλισμός του «Ιωαννίδης».Επικαλούμενo την ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησης, περιπολίας και έρευνας και διάσωσης, αποτελώντας ακόμη ένα βήμα για την περιφερειακή σταθερότητα.

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